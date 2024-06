La Feira Internacional Semana Verde de Galicia se acerca a los 81.000 visitantes

La Feira Internacional Semana Verde de Galicia y sus certámenes paralelos Salimat, Turexpo Galicia, Festur y Fecap cerraron ayer sus puertas tras cuadro días en las que negocio y ocio se unieron tanto en su área expositiva como en su programa de actividades.

Cuando faltaban un par de horas para su cierre, el certamen recibió desde el pasado jueves a 80.860 visitantes, que fueron registrados a través de un sistema de cámaras con software inteligente situadas en las entradas al recinto que permite obtener cifras totales con mayor precisión y cuyo proveedor es Intermax.

Esta afluencia refleja, según la organización, una asistencia de profesionales durante los dos primeros días mayor a la de años anteriores, si bien el público general en busca de propuestas lúdicas durante el fin de semana fue menor debido a una gran oferta de eventos y festividades el sábado y domingo y también a unas condiciones meteorológicas que permitían escoger otras propuestas de ocio ligadas a las altas temperaturas. La opinión de estos asistentes vuelve a ser satisfactoria con la propuesta multisectorial de la feria, su oferta expositiva y su programa de actividades.

Récord de expositores

En cuanto expositores, contó con la mayor cifra de los últimos 17 años, estando presentes 746 empresas de seis países, y registró nuevos récords en los salones de alimentación y turismo. Unos expositores que, de forma generalizada, valoran positivamente esta cita. Por una parte, por haberse mantenido respecto a ediciones anteriores un alto nivel de visitas en los stands, que en muchos casos los ha vuelto a situar al límite de su capacidad para atender al público. Y por otra, por los buenos resultados en las mesas de negocio de alimentación y turismo, que han recibido elogios también por parte de compradores y turoperadores, con ejemplos como el de un importador alemán para el que “es la mejor feria regional de productos gourmet” en la que ha participado o varios turoperadores que aseguraron realizar incluso más contactos de calidad de lo que esperaban, además de señalar que este tipo de encuentro les permite hacer “más negocio que en eventos de Madrid, Berlín o Londres, donde hay demasiada gente”.

En esta edición volvió a destacar su amplísimo programa, con más de 200 actividades distintas, muchas de las cuales se repitieron a lo largo del certamen y entre las que hubo numerosas novedades que volvieron a sorprender al público. El salón Salimat fue de nuevo punto de encuentro del sector alimentario y gastronómico. Sus Encuentros Internacionales de Compradores, organizados con el apoyo del Igape, propiciaron más de 1.300 reuniones en las que 150 empresas mostraron sus productos a 33 importadores y distribuidores alimentarios de diecinueve países. Su área Alinova mostró más de 60 innovaciones con gran originalidad mientras que en su programa hubo numerosas catas, showcookings con reputados chefs, talleres de cocina, el concurso popular de tortilla española o el Encuentro Gastroblogger.

Espectáculo de motor. / Cedida

Turexpo Galicia y Festur, que se celebraron con el respaldo de la Axencia Turismo de Galicia, reunió a empresas y entidades del sector turístico, entre las que destacaron las nuevas participaciones y también 41 concellos y geodestinos que promocionaron más de 50 fiestas gallegas de interés turístico, la mayor cifra de este evento. En su vertiente profesional se incluyó el VII Encuentro de Bloggers de Turismo y destacó la Bolsa de Contratación Turística, con 33 turoperadores con presencia en 11 países. En cuanto a Fecap, ofreció de nuevo un interesante programa, con propuestas como la Muestra, Desfile y Presentación de Perros de Caza, exhibiciones de cetrería y de perros de raza pointer inglés, tiro con arco, un simulador, una exposición de trofeos de caza o un seminario de agility. En el área ganadera destacaron las razas autóctonas de Galicia, o concursos equinos o porcinos.

Se sumaron talleres, como los de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural y otras propuestas lúdicas de como una exposición de dinosaurios animatronics, la IX Carrera Popular, el V Open de Ajedrez, realización de esculturas con motosierra, actividades multiaventura o shows de motor.

Actividades infantiles. / Bernabé/Lucía Abeledo

Concursos de tortilla, de perros y de caballos

En actividades caninas, se celebró la XIII Prueba de la Liga Autonómica de Agility y también el XVI Concurso Morfológico. En este último, en Promesa do Día venció Chipas (de Oímbra), en Macho do Día el ganador fue Quin (San Cibrao das Viñas) y en Femia do Día el primer puesto fue para Erva (Castrelo do Val). También hubo el XI Concurso Internacional de Caballos de Pura Raza Árabe, denominado Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C. Se sumó el trail de primavera con caballos de pura raza árabe, consistente en superar pruebas de obstáculos cometiendo el menor número de errores. También las propuestas de motor estuvieron presentes, con exhibiciones acrobáticas a cargo del piloto AV Campos.

En Salimat destacó el IV Concurso Popular de Tortilla Española D.O.P Baena y varios showcookings y demostraciones, como la de coctelería a cargo de Sonia García Durán. También en Festur destacaron las degustaciones del Carneiro ao Espeto de Moraña, Pan de Cea o Pataca de Coristanco.

En la feria de caza, pesca y naturaleza hubo la Muestra, Presentación y Desfile de Cans de Caza de Galicia, exhibición de perros de raza Pointer Inglés, entre otras propuestas. En el área ganadera se disputó el V Concurso Nacional de Manejo de la Raza Porco Celta. Su ganador fue Anxo Calviño, un niño de 7 años de Camanzo (Vila de Cruces).