A contorna do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro encheuse onte de fieis de Santa Ferreña polos 25 anos dos Encontros de Música Tradicional. Unha xornada na que a música, os xogos tradicionais, a artesanía e a narrativa foron os protagonistas á beira do río Deza, onde soen buscar o fresco os incondicionais desta festa á tardiña ou pola noite para descansar dun intenso sábado de foliada.

Uns Encontros de prata en Carboeiro / alfonso loño

Como marca a tradición, o día arrancou coa poxa das andas e a procesión da Santa Ferreña, que onte estivo acompañada pola imaxe do Santo Torrisco de Siracusa, e dos Papamoscas de Viravolta. Logo estreouse a exposición Un cuarto de século econtrándonos. Logo do xantar, ducias de nenos desfrutaron de xogos tradicionais, coas gaitas e a percusión invadindo de son todo o recinto. Á tardiña estaba prevista a actuación de Celso Fernández Sanmartín, para presentar o espectáculo de narración oral Vivir do conto contando nos tempos da Panorama. A festa extendeuse ata a madrugada.