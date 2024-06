Zancadas de largo recorrido

La edición 2024 del Trail de Vilatuxe & Serra do Candán se celebró ayer en torno al epicentro de Pozo do Boi con éxito de participación y de organización. El alcalde de Lalín fue el encargado de dar la salida de la prueba dividida en cuatro categorías además de la ya tradicional caminata por los montes de la Serra do Candán. Guillerme Lourenço, con un tiempo de 3:21.03 se adjudicó el trail longo masculino seguido de Miguel Ángel Araújo y Roberto García. En el femenino, la victoria fue para Guadalupe Rubio (4:14.16) por delante de Rosa María Araújo y Verónica Calvo.

Podio femenino del trail 'longo'. / Cedida

En cuento al trail curto, el local José Canda fue el más rápido con un tiempo de 1:35.51, siendo segundo Sergio Requeijo y tercero Adrián Sousa. En categoría femenina se impuso Helena Peñas (2:13.02) seguida de Noelia Souto y Lucía Poyán. En el trail infantil/cadete, Jesús García venció en categoría masculina tras Álex Tajes y Hugo Pazó. Alma Pereira, Elena Formoso y Sabela Tuñas completaron el podio femenino. Y en el trail promo masculino el primero fue Iván Gutiérrez por delante de Javier García y Daniel Rodríguez. En féminas, Lydia Rodríguez fue la vencedora, Lucía Cassani segunda y Thalía Troitiño tercera.

Podio masculino del trail 'longo'. / Cedida

Baño

El buen ambiente reinante en la playa fluvial de Vilatuxe durante todo el evento hizo que Pozo do Boi se llenara de gente dispuesta a pasar un día refrescándose. El buen tiempo ayudó a que todos comieran al aire libre aprovechando las buenas temperaturas del lugar.