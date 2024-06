La sidra no tiene rival en A Estrada

Ni la playa, ni la Champions, ni el festival O Son do Camiño... La sidra tenía ayer muchos competidores en A Estrada pero demostró que no tiene rival. La undécima edición de la Feira da Sidra volvió a subir el listón, evidenciando que el certamen ideado para impulsar la sidricultura estradense –el único de estas características existente en Galicia– no solo está plenamente consolidado, sino que cada año incrementa su capacidad de atracción. Los alrededor de 5.000 litros de sidra preparados para escanciar a lo largo de la jornada de ayer se estiraron lo que pudieron, en una edición en la que se vendieron más de 3.000 vasos. Al cierre de esta edición el “tardeo” estaba más animado –incluso– que el del año pasado y continuaban vendiéndose vasos para aprovechar hasta la última gota de sidra.

Un grupo disfrutando de la sidra y la fiesta. / Bernabé/Lucía Abeledo

La verdad es que el tiempo se portó. Estaba ideal para disfrutar de una sidra bien fresquita. Y los lagareros la tenían en su punto justo. Al mediodía se estrenó el espacio diseñado para la degustación de los caldos ofrecidos por 24 sidreros, nacionales e internacionales. El público se adueñó desde primera hora de la gran carpa instalada –con mucho mimo, también hay que decirlo– a los pies del consistorio estradense y no tardó en abarrotar la Praza da Constitución, buscando sombra, asiento y espacio también en la alameda municipal.

Pese a la venta anticipada –en la que ya se vendieron más de un millar de vasos para degustar la sidra–, las colas se hicieron inevitables. Antes de que arrancase la degustación ya había gente aguardando el ticket para recoger el recipiente conmemorativo, con el que probar de manera ilimitada la sidra de los diferentes lagareros. Sin embargo, la cola siguió creciendo hasta cruzar gran parte de la plaza en un momento de la mañana.

Vaso en mano, tocaba escoger lagar y –en algunos momentos puntuales– también esperar a ser servido, teniendo en cuenta que todavía mucha gente se queda degustando la sidra muy cerca de la barra, lo que suele impedir un tránsito más ágil. Con todo caso, cualquier espera merecía la pena. La Feira da Sidra volvió a ofrecer un viaje por caldos de manzana muy diferentes, tantos como zonas geográficas presentes. Peroja, Camiño, Ribela, Rabiosa y López Pampín se encargaron de representar a A Estrada en este escaparte sidrero. A ellas se sumaron Andaina PSM, Sidra Salvaje, Val do Traba y Maeloc como caldos gallegos, junto con sidras de Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra y León (Pago de Tolina, Cabueñes, Solleiro, Sidra del Agüelo, Carral, Kuartango, Martintxonea, Somarroza, Astarbe y Bereziartua). A esta edición se sumaron también, en el plano internacional, sidreros portugueses, franceses y checos (Alfa, Le Maitre, Sidra de Madeira, Nua, Celtaendovélico, Cidre Kerné Brut y Cider Talks by Provoco).

Entrega do Grolo de Ouro a Sidrería Astarbe / Bernabé/Lucía Abeledo

Alrededor de las 12.30 horas, el estradense José López Campos hizo su primera visita a la Feira da Sidra en calidad de conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, después de haber asistido a todas sus ediciones en calidad de alcalde de A Estrada. Lo acompañaron otros representantes del gobierno autonómico, caso de José Balseiros o Antonio Crespo, entre otros, y también el ahora jefe del ejecutivo local, Gonzalo Louzao Dono, junto al edil de Eventos, Óscar Durán, y varios representantes de la corporación municipal. El conselleiro recordó, en declaraciones a FARO DE VIGO, los orígenes del certamen, que encuentra su germen en 2011 y que celebró su primera edición en 2012. “Empezamos intentando poner en valor la producción de manzana y soñábamos con un proyecto que creo que es realidad. Es un orgullo ver el éxito de la fiesta y la participación de muchísima gente de fuera”, dijo. “No hay muchos casos de una fiesta que consiguiera lo que consiguió esta en pocos años. Además, es una fiesta que la gente joven asumió como propia y mucha gente decía que, aunque competíamos con O Son do Camiño o la final de la Champions, todo el mundo quería estar hoy aquí”, expresó.

El conselleiro de Cultura, José López, escancia sidra durante la feria. / Bernabé/Lucía Abeledo

López Campos sumó a todo ello que la Feira da Sidra es también en A Estrada una de las fiestas con más repercusión en el rural, en la medida en que muchas parroquias se ven completamente implicadas en una feria que, evidentemente, emana de las más de 100 hectáreas de pomares en producción ecológica que existen a lo largo y ancho del rural estradense.

Colas para recoger los vasos. / Bernabé/Lucía Abeledo

La hostelería se volcó también con la celebración. Para acompañar la sidra, una decena de hosteleros ofreció pinchos a 4 y 7 euros, que no pararon de salir durante toda la mañana y que continuaron haciéndolo en sesión de tarde, después de que comenzase nuevamente a escanciarse desde las 19.00. Tampoco la música faltó a la cita. Por la mañana actuó Tiruleque y, por la arde, Son das Tabernas. A mayores, en la rea Serafín Paz y en la Zona dos Viñas hubo conciertos que contribuyeron a mantener bien alto el ambiente festivo.

Público probando sidra estradense. / Bernabé/Lucía Abeledo

Y por la tarde se hizo entrega también del distintivo que siempre acompañó a la Fiera da Sidra y que brinda el propio sector para reconocer el trabajo de muchas personas y entidades que trabajan para que la sidricultura prospere: el Grolo de Ouro. En este 2024 se decidió homenajear a la sidrería Astarbe, de Astigarraga (San Sebastián). Remarcan que se trata de una de las sidrerías más antiguas del país, con documentos que constatan su existencia ya en el siglo XVI. Concretamente, este lagar del País Vasco elabora sidra desde el año 1563 y ayer ofreció sus caldos en A Estrada.

Desde la organización se reconoció el buen sabor de boca que se llevan los lagareros participantes, muchos de los cuales ya confirmaron su intención de participar en la edición de 2025. Sobre ella planeaba ayer el debate de un cambio de diseño, encaminado a favorecer un flujo más ágil de la gente por la feria, tratando de evitar aglomeraciones bajo la carpa o en un sector muy concreto de la Praza da Constitución. Todavía habrá que esperar para saber si será un cambio de distribución o de ubicación. En todo caso, no faltarán ni la sidra ni el ambiente.