La Praza da Música estradense, escenario esta tarde para el Festival de Bandas Xuvenís

La Praza da Música de A Estrada será esta tarde el escenario para la cuarta edición del Festival de Bandas Xuvenís del municipio. El certamen arrancará a las 18.00 horas y contará con la participación de la Banda Xuvenil de Padrón, dirigida por Raúl Andrade, y la Banda-Escola de la Banda Municipal de A Estrada, bajo la batuta de Álvaro Varela. La organización destaca la ilusión que entraña la celebración de un festival que permite mostrar lo fuerte que viene pisando la cantera musical.

El evento se acompañará de una vertiente solidaria, ya que se hará a beneficio de la Asociación de Ayuda a Niños Oncológicos de Galicia (Asanog). La formación estradense escogió par ala ocasión piezas como Hightlights from Harry Potter, Aladdin, O Rei León o We don’t talk about Bruno. La banda de Padrón, Dewsbury Overture, Gizmo, Lean on me o Banana Split.