La Semana Verde y el Trail de Vilatuxe disparan los precios de habitaciones libres en hoteles

Reservar ayer para una noche la única habitación disponible en el Hotel Exe Via Argentum de Silleda en la plataforma Booking costaba nada menos que 200 euros. Si la idea era dormir hoy, el precio ya baja a 170, según el mismo sitio web, y ojo, porque a media tarde de ayer también quedaba solo una habitación libre.

La Feira Internacional Abanca Semana Verde, y también el Trail de Vilatuxe, con 657 inscritos, son los culpables de que este fin de semana sea prácticamente imposible pernoctar en los hoteles y hostales de Silleda y Lalín si no se ha hecho una reserva previa. Pero también es cierto que “es el primer año que nos queda alguna habitación vacía, quizás porque varios clientes que vienen a trabajar en la feria Semana Verde han decidido esta vez alojarse en Santiago o en Ourense”, indican desde el Hotel Spa Norat Torre do Deza, el único hotel de cuatro estrellas de la comarca. En la citada plataforma Booking, la única habitación disponible para la noche de ayer o la de hoy cuesta 110 euros. Las cantidades para los dos alojamientos que mencionamos son similares al consultar en otra web, www.eurostarshotel.com: dormir en el Exe Via Argentum cuesta 180 euros, y 109 en el Torre do Deza.

La opción de dormir en Cea

Al hacer ya la consulta para dormir tanto en Lalín o en Silleda, en las plataformas se indica que no están disponibles para este fin de semana el 95% de los alojamientos, con lo que da opciones para hospedarse en casas de turismo rural de Rodeiro y Chantada, o incluso conducir o bien hasta el concello ourensano de Cea o bien hasta la localidad estradense de Oca. Eso sí, hay alternativas bastante más económicas, en torno a los 30 euros por noche, en albergues de Silleda por 30 euros. Pero es en una habitación compartida.

En esos alojamientos que ya no disponen de habitaciones libres y que por tanto no aparecen en las plataformas de reserva figura el Pazo de Bendoiro, en Lalín. Luciano Jordedo cuenta que sus 10 habitaciones están completas durante el fin de semana, “y el 90% de los clientes están vinculados a empresas que participan en la Feira Semana Verde” o son clientes que vienen a visitarla. Suelen alojarse un par de días, que en el caso del Torre do Deza se prolongan a estancias de hasta cinco días, “desde el pasado miércoles, día 29, hasta el domingo, cuando remata el certamen”, indican.

Sobra decir que se trata de clientes que acuden a Deza por motivos de trabajo, y por tanto sus necesidades diferentes a los que acuden a este alojamiento y contratan servicios de spa, ya que “a veces ni desayunan aquí y están toda la jornada fuera”. Ocurre lo mismo con los que se hospedan en el Hotel Pontiñas, en el casco urbano de Lalín. Este alojamiento ya ha colgado el cartel de lleno durante toda la semana, y los clientes que reservan aquí por causa de la Semana Verde ya son habituales de ediciones anteriores, una circunstancia que también se da en las 12 (sobre un total de 30) habitaciones reservadas en el Hotel Palacio, también de Lalín.

Es lógico que los alojamientos se muevan por la ley de la oferta y la demanda. Por eso, si usted tiene que desplazarse a la comarca dezana por trabajo o por ocio durante la semana que viene, va a toparse con tarifas que caen a la mitad, o incluso a la tercera parte, en comparación con las de este fin de semana: pasar una noche a partir del lunes costará en torno a los 50 euros.

Eso sí, los precios volverán a subir de cara a los dos próximos fines de semana, y también debido a otros tres eventos con tirón en la comarca. Uno de ellos es Feiradeza, el certamen de ganado vacuno frisón que tendrá lugar del 7 al 9 de este mes. Otro, fijado a partir del 22 de este mes, son las oposiciones de enseñanza, que anunció días atrás la Consellería de Educación y que se celebrarán en 15 localidades. Una de ellas es Lalín. El 23, por su parte, se celebrarán las oposiciones de médico de atención primaria en el recinto ferial de Silleda.

Lalín, con stand propio en el salón Turexpo

Es cierto que los centenares de personas que acuden a la Semana Verde para encargarse de protocolo, atención de stands, montaje y otras cuestiones no disponen de tiempo para ejercer de turistas y conocer, aunque sea de pasada, los encantos naturales y patrimoniales de la comarca. Pero sí pueden hacerlo los más de 100.000 visitantes que se espera que visiten el complejo ferial de Silleda desde el jueves hasta el domingo. Por eso, para los municipios del entorno este cita ferial, ya lo dijo Alfonso Rueda, es un escaparate estupendo para darse a conocer. De ahí que, por ejemplo, el Concello de Lalín acuda a Turexpo Galicia. XIII Salón Turístico de Galicia” con un stand de la Oficina de Turismo municipal con el que está promocionando sus recursos turísticos.

Lo hace también otro municipio dezano, Vila de Cruces, que ayer desató las críticas del PP en el pleno ordinario al entender que el puesto cuenta solo con folletos publicitarios cuando debería ofrecer, por ejemplo, degustaciones de sus productos gastronómicos. También es verdad que a lo largo de estos cuatro días están programadas degustaciones de Galo de Curral pero no a través del concello cruceño, sino de la empresa trasdezana Culinaria. En cualquier caso, el fin de semana es una excelente oportunidad para visitar la feria, pero también para acercarse a enclaves únicos en el municipio de Trasdeza, como el monasterio de Carboeiro o la cercana Fervenza do Toxa, dos de los pilares turísticos del municipio donde se asienta el recinto ferial.

