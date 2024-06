Yo escancio, ¿tú escancias?

Parece que fue anteayer cuando nació en A Estrada la Feira da Sidra. No es que haya transcurrido tanto tiempo, dado que el evento celebra hoy su undécima edición –hay que sumar una interrupción por la pandemia–, pero las imágenes de su primera edición no tienen absolutamente nada que ver con las que se esperan para la convocatoria que arrancará este mediodía en la Praza da Constitución. Diferentes son –y mucho– sus cifras, como distinto es también el contexto del sector y la sidricultura estradense. Vamos, que cualquier parecido se diría pura coincidencia. Ahora es A Estrada la que escancia y, antes, todavía había que mirar cómo lo hacían otros y desempolvar la tradición que había en casa.

Una docena de lagareros acudieron la primera edición. | // BERNABÉ / Ana Cela

El “año cero” de la Feira da Sidra hay que buscarlo en Lagartóns, en una Festa do Labrego que estrenaba como alcalde un José López Campos recién llegado al gobierno local. Corría el año 2011 y aquel certamen fue el telón de fondo para una degustación de sidra elaborada en A Estrada. López Pampín, Peroja, Villamayor, Barcala, Armenteros, Soto... algunos de los apellidos presentes en el germen de la que hoy es Feira da Sidra figuran también entre quienes en la jornada de ayer se afanaban por dar los últimos retoques a los preparativos de la undécima edición.

Todavía no había nacido entonces la asociación Maceira e Sidra, aunque ya se abrigaba su semilla. Tampoco se elaboraba en el municipio sidra con registro, sino que se escanciaba la producción propia que siempre existió en muchas casas del rural estradense. De ahí que escuchar aquello de “en mi casa esto ya se hacía” o “cuando tú naciste yo ya bebía sidra” estuviese a la orden de día.

Antes de que en 2012 se celebrarse la primera edición de esta feria, los productores viajaron a Escalante para conocer cómo se organizaba un evento de estas características. Regresaron al municipio con muchas ideas, muchas anotaciones y –lo más importante– muchos contactos. Algunos de los sidreros que conocieron fueron también los primeros en responder a su llamada cuando, el 9 de junio de 2012, A Estrada celebró su I Feira da Sidra. Lagarero que viene, lagarero que repite y, si puede, se trae otro con él.

La experiencia de aquel primer año sirvió para generar mucha ilusión, aunque nada tenía que ver con el formato actual del certamen. En su debut se contrató la carpa de una pulpería y una docena de expositores escanciaron sus caldos. Se sirvieron alrededor de 900 litros de sidra, para una afluencia estimada de 850 personas y una venta de 500 vasos, a 3 euros. Tres firmas del sector de la hostelería se unieron para ofrecer pinchos durante la degustación.

Degustación en la Festa do Labrego, el “año cero”. | // BERNABÉ / Ana Cela

La IX Feira da Sidra que hoy se celebra en A Estrada será bien diferente a aquella primera edición. Frente a los 500 vasos de 2012, hoy se distribuirán 3.500 –la marcha de la venta anticipada recomendó sumar medio millar a la previsión inicial–; los 900 litros escanciados el primer año se elevan hoy a disponer de 5.000; la docena de expositores de ayer, soy hoy 23. Cada uno de ellos traerá ya 15 cajas de botellas y los lagares de A Estrada, 25 cada uno.

Todas estas diferencias permiten ver la proyección que ha tenido una feria que también gana cada año en afluencia, de ahí que en este 2024 se haya apostado por una venta anticipada de vasos para evitar largas colas. Ya no cuestan 3 euros sino 7, pero siguen brindando la ocasión de saborear todas las sidras presentes tantas veces como se desee. Aunque nada tenga que ver la feria actual con la que dio origen a esta cita ya ineludible del calendario estradense para cada primer sábado de junio, está claro que los primeros pasos del certamen sentaron unas bases sólidas para ver crecer la que hasta ahora es la única feria de sidra que existe en Galicia. Hubo un primer intento en Chantada que no fructificó, pero A Estrada supo aprovechar la tradición y el buen hacer que existían como base para aupar su sidricultura.

Desde el sector se planea, precisamente, ahondar en las raíces de esta producción local, tratando de conocer hasta cuándo se remonta la elaboración de sidra en A Estrada, un pasado que confirman los útiles de piedra y madera que se conservan en varios lagares.

Día de sidra

Hoy, a los pies del consistorio estradense, se escanciará sidra desde las 12.00 hasta las 15.00 horas, reanudando por la tarde a las 19.00. A mediodía la fiesta contará con la actuación de Tiruleque. Una decena de hosteleros servirán pinchos, con una horquilla de precios que va de los 4 a los 7 euros. A las 19.00 se hará entrega del Grolo de Ouro a la sidrería Astarbe y, desde las 19.30, tocarán Son das Tabernas.