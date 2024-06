La corporación exige pediatría de tarde en Lalín, que estrena hoy otra ambulancia

Anteayer se abordó en comisiones en el Parlamento de Galicia una iniciativa del BNG para demandar, entre otras cuestiones a mayores, la ampliación de las consultas de pediatría a las tardes en el ambulatorio de Lalín, propuesta tumbada por el PP. Este asunto volvió a ser objeto de debate en el salón de plenos municipal, también, con una moción de los nacionalistas que fue aprobada por unanimidad.

Los nacionalistas consideran que esta es una prioridad para la sanidad pública, máxime si se tiene en cuenta que los profesionales de Lalín pasan consulta en Agolada y Rodeiro. El PP en Santiago defendió que pediatría estaba bien cubierta pues ningún facultativo se acercaba al millar de tarjetas, aunque no renunció de manera definitiva a extender la atención en horario vespertino. En el pleno tanto la edil Noelia Seijas, primero, como el alcalde, José Crespo, después, ofrecieron más detalles. La concejala adujo que Lalín no puede escapar a la escasez de profesionales y ya avanzó que el Sergas “trabaja en una segunda vuelta” de contratos para incorporar un pediatra por las tardes y así cubrir un puesto que tenía titular, pero que renunció para irse a otro destino. Para el portavoz del BNG, Francisco Vilariño, esto se debe a las pésimas y precarias condiciones laborales del Sergas.

“Cogieron la sanidad como una letanía para meterle a la Xunta un dedo en el ojo permanentemente, yo en su caso a lo mejor también lo haría, pero el esfuerzo que hizo mi partido en sanidad está ahí para ver”, indicó Crespo, que minutos antes había sido informado por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, de que “mañana” [por hoy] entraría en funcionamiento la nueva ambulancia de soporte avanzado de enfermería. “Me dicen que resuelve el 96% de los casos de manera autónoma y si no llegase ya pediríamos que funcionase las 24 horas”, dijo el alcalde, ante el inconformismo del BNG sobre su funcionamiento a media jornada.

En un pleno que salió adelante la adjudicación de los servicios energéticos municipales a razón de 1.419.843 euros anuales por 20 años, que gestionará la UTE Monrabal y AFC, la oposición atacó al ejecutivo de nuevo por su gestión económica, hecho que atribuye “al despilfarro” de recursos durante el año pasado por las elecciones municipales. Fue en la dación de cuenta sobre el Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP), cifrado por el secretario en 38,10 días para el ayuntamiento, cuando la oposición avisó de que este cómputo es engañoso pues hay suministros y servicios en los que las empresas tardan entre 50 y 70 días en cobrar. Vilariño, Alba Forno (PSOE) y Teresa Varela (Compromiso) aseguraron que cientos de pagos se realizaron fuera del plazo legal. La teniente de alcalde Paz Pérez aceptó la sugerencia del portavoz de Compromiso, Rafael Cuíña, y retiró unas palabras dirigidas a Teresa Varela, acusándola de indigna por afearle un impago del Cocido cuando la edil de Compromiso no se había referido a este asunto sino a premio de Feiradeza del año, todavía sin abonar.

Bulevar en Rosalía y renuncia a la obra de la Praza de Abastos por las exigencias de Patrimonio

Por una razón u otra hay asuntos que se repiten en la mayor parte de los plenos: el modelo urbano y la humanización de rúas. Sin que se tratase la moción ciudadana contra la zona azul en Areal, Compromiso pidió la elaboración de un proyecto para la creación de un bulevar en la calle Rosalía de Castro, propuesta que, como acontece con numerosas iniciativas de esta formación en este mandato, contó con el apoyo del gobierno. El alcalde aceptó la propuesta de Cuíña de incluir esta intervención en los proyectos que, como la Gran Praza, aspirarán a fondos europeos en la próxima convocatoria. No obstante dijo que una de las prioridades será la humanización de Molinera, cuestión que irá ligada a un plan de tráfico que no acaba de presentarse. Explicó que para ganar más espacio para los peatones en esta rúa habrá que dejar con un solo sentido de circulación un tramo por el “cuello de botella” que se forma entre el cruce con Loriga al ser una zona muy estrecha. A Crespo le preocupa que en la próxima convocatoria de fondos comunitarios la cofinanciación, en la práctica, vaya a ser al 50 por ciento entre las dos administraciones o las complejas tramitaciones administrativas de estos planes. Por otro lado, el PSOE pidió la comparecencia del alcalde por la pérdida de 1,1 millones de euros para la reforma de la Praza de Abastos, más 55.000 euros de intereses. El gobierno justificó la renuncia a la subvención por ser incapaz de ejecutar la obra en plazo [Forno dijo que una decena de concellos de la provincia no tuvieron ese problema] al toparse con exigencias de Patrimonio que condicionaban seriamente su materialización, pero que esta obra se retomaría al tener el proyecto hecho.

