Charla en Compostela sobre la figura de Matemático Rodríguez

La Real Academia Galega de Ciencias organiza el próximo lunes en la Sede de Afundación de Santiago de Compostela (Rúa do Vilar, 19) una conferencia sobre la figura del insigne lalinense Matemático Rodríguez, “Científico do Ano 2024”, en el marco del conocido como “Luns do Ateneo”. La encargada de impartir la charla es la investigadora Carmen Villanueva, a partir de las 19.30 horas.