El área recreativa de A Carixa se queda este año sin chiringuito

Xuntos polo Noso Concello desveló ayer en el pleno ordinario que el chiringuito del área de A Carixa estará cerrado este año, después de que el único aspirante descartase asumir su explotación porque el pliego exigía además que se encargase del mantenimiento del área recreativa.

El gobierno local tuvo que someterse además a la evaluación que hicieron los tres gobiernos de la oposición sobre la Festa do Galo de Curral, celebrada este domingo. Desde Nova Alternativa, Manuel Souto echó en falta actividades lúdicas para la jornada del sábado por la noche, mientras que Álex Fiuza, del BNG, echa en falta medidas para recuperar el volumen de criadores y convertir a esta producción ganadera en un referente económico del municipio. Al BNG no le sirvió, además, que la Festa do Galo coincidiese con la multitudinaria manifestación en Palas contra Altri para no fletar un autobús para la gente que desease acudir. Jesús Otero, portavoz del PP, lamentó que en ningún momento se mencionase la labor de estos 30 años de fiesta.

Fue el PP quien presentó tres mociones: salió adelante la de la traída de agua a tres viviendas de Susovila, en Bodaño; pero BNG y Nova Alternativa se abstuvieron, mientras que Xuntos votó en contra, contra la propuesta de acometer obras de mejora en la residencia de mayores (a pesar de que un matrimonio costeará el cambio del portalón) y de habilitar ayudas para que menores de 45 años compren o reformen vivienda en el municipio. Todas fueron presentadas fuera del orden del día.