El CHUS baja 8 días la espera para operarse pero sigue por encima de la media gallega

Los usuarios del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) deben esperar de media 69,7 días para poder acudir al quirófano. El dato, publicado ayer por el Sergas, supone una reducción de casi 8 jornadas con respecto al semestre anterior. El centro sanitario compostelano sigue por encima del promedio en Galicia, que a 31 de diciembre del año pasado, se situó en 67,9 días. El CHUS logra, sin embargo, dejar de ser el complejo con peores cifras de los situados en las ciudades. Ahora la lista la encabeza A Coruña con 82,8 jornadas.

Pese a la reducción de las listas de espera quirúrgicas del último año, el CHUS no ha logrado todavía recuperar los tiempos previos a la pandemia de coronavirus que tensionó todo el sistema sanitario. A 31 de diciembre de 2019, cuando en la ciudad china de Wuhan se conocían los primeros casos de Covid, el Sergas reportaba una espera media para entrar en quirófano de los hospitales compostelanos de 56,5 días, 13,2 menos que los que reflejan los últimos datos disponibles.

Tampoco se ha vuelto a los tiempos existentes antes de la pandemia en el caso de las consultas externas. Si en 2019 la espera media estaba en 38,2 días, a finales del año pasado casi duplicaba esta cifra al superar los dos meses (66,1 jornadas). En este apartado, el complejo hospitalario de Santiago empeora, además, con respecto al semestre anterior en el que el Sergas apuntaba a 45,4 días de promedio.

Algo más de 7.200 personas aguardan para entrar a alguno de los quirófanos del CHUS y la cifra sube a 7.600 si se contabilizan los pendientes de operarse en el hospital de Barbanza perteneciente a la misma área sanitaria. Los tiempos varían sustancialmente por especialidades. A la cabeza, los 129 días de espera para una intervención de neurocirugía o los 101 de cirugía plástica y reparadora. A la cola, los 38 para angiología y cirugía vascular. Atendiendo al número de personas en la lista, los servicios con más demanda son los de oftalmología y digestivo, donde aguardan respectivamente 1.485 y 1.289 pacientes.

Para acceder a las consultas del CHUS el tiempo máximo lo soportan quienes están pendientes de una cita en otorrinolaringología, con 160 jornadas de media de espera. Le sigue traumatología con 78,5. Las consultas con menos demora son angiología y cirugía vascular (2 días); cirugía plástica (3,7); oncología (3,9) y radioterapia (4,5). En total, más de 26.300 personas esperan para ser atendidos en el complejo hospitalario compostelano. En toda el área sanitaria la cifra se eleva hasta los casi 31.800. El tiempo para ir a una consulta es, sin embargo, algo menor en Santiago que en el conjunto de Galicia donde suma 73,4 jornadas, siete días más.

Pruebas diagnósticas

En el caso de las pruebas diagnósticas, el Sergas no ofrece una cifra media para todas ellas y las va desglosando por categorías. Los pacientes que sufren las mayores esperas son los del servicio de electrofisiología, en el que el CHUS se sitúa en unos tiempos muy superiores a la media gallega: 157,4 días frente a los 98,2 que registra la comunidad autónoma. Los compostelanos y demás habitantes del área sanitaria que tienen al CHUS como hospital de referencia también deben esperar más en el caso de que necesiten una prueba de medicina nuclear. En esta especialidad la demora alcanza los 35,5 días frente a los 21,7 que se registran en el conjunto de Galicia. En el resto de áreas, sin embargo, la situación es mejor en el centro sanitario de Santiago. Sobre todo en las esperas para realizar algún tipo de endoscopia que en el CHUS se quedan en los 53,2 días frente a los 127,2 de promedio en la comunidad. Las pruebas radiológicas también tardan menos (68,6 frente a 86,3) al igual que la realización de estudios (alergológico, digestivo, cardiológico...). De media los gallegos esperan 113 días frente a los 99 que se registraban a 31 de diciembre del año pasado en el CHUS.

Investigación del Idis sobre el desarrollo del hígado graso

Investigadores del grupo Molecular Metabolism del CiMUS de la USC descubrieron una nueva diana relacionada con una proteína implicada en el desarrollo de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, una patología para la que no existe un tratamiento y que ya afecta al 25% de la población española. “Es una enfermedad que está englobada en un espectro de patologías. Empieza con un 5% de grasa acumulada en el hígado, concretamente en las células primordiales que se llaman hepatocito, y puede ir progresando hacia patologías más graves”, explica una de las investigadoras principales del trabajo, Eva Nóvoa. Este acúmulo de grasa, que se conoce como esteatosis, puede generar inflamación, daño y puede ir progresando hacia la fibrosis. La investigadora detalla que “incluso hay pacientes que progresan hasta estadios muchísimo más avanzados denominados cirrosis, incluso llegando a veces a padecer cáncer de hígado”. Las siglas de la enfermedad del hígado graso no alcohólico son MASLD. Lo que hicieron los investigadores fue hacer una búsqueda en una bases de datos pública de 214 pacientes sanos y también de pacientes en primer estadio de enfermedad y sucesivos. En concreto percibieron que la proteína MAVS estaba elevada desde los estadios tempranos a los más tardíos. A raíz de esto generaron los modelos in vitro, con experimentos en las células. “Vimos que al elevar MAVS se producía un acúmulo de lípidos en las células, es decir, estaban mimetizando la situación de los pacientes, mientras que si bajábamos los niveles de esta proteína, estábamos revirtiendo de alguna manera la patología”, detalla Nóvoa. Una vez que tenían esto en una placa de cultivo, y como lo lógico es pasar a un organismo completo, optaron por hacer experimentos en ratones. Los alimentaron con dieta alta en grasa y colesterol para generar la enfermedad y le disminuyeron los niveles de MAVS concretamente en su hígado. En palabras de Nóvoa, “vimos que cuando la proteína está disminuído en los hígados de ratonones mejoramos la inflamación que va en conjunto con la enfermedad”. Hasta el momento se sabía que esta proteína se encarga de responder ante una infección viral, pero se desconocía “que puede jugar un papel clave en el desarrollo de la enfermedad hepática”. Con la investigación, desarrollada a lo largo de cuatro años, se abre la puerta a nuevas opciones terapéuticas para el tratamiento de la enfermedad del hígado graso no alcohólico, pero todavía es temprano para llegar a una terapia eficaz en personas. “Nuestra investigación es básica y para que esto llegue a un ensayo clínico tiene que pasar mucho tiempo. Además nosotros no podemos hacerlo porque se requiere de mucha disponibilidad de recursos para iniciar ensayos clínicos”, cuenta. Para esta enfermedad no existe un tratamiento. Existen consejos, cita Nóvoa, para tener una alimentación más saludable y para incorporar el ejercicio en la rutina diaria. “Se trata de conseguir una mejoría global del organismo. Lo que se pretende en la clínica es que bajen de peso y en consecuencia el hígado graso disminuirá”, comenta.

