Los primeros graduados de Carabelo

La asociación solidaria Carabelo funciona como una gran familia en la que su voluntariado trata de dar respuesta a las necesidades de personas que, por distintas razones, son más vulnerables. En sus pequeñas instalaciones de la calle Memorias dun neno labrego de Lalín funciona una centro de estudios que, atendido por voluntario, ayuda con las tareas de clase a unos 70 chavales.

Zahra Rahhou y Jesús Cacheda son dos de ellos y los primeros que tras haber pasado por Carabelo se han graduado en bachillerato. Ambos estudian en el IES Ramón María Aller. Ella, nacida en el Sáhara marroquí, tiene 19 años. Tras residir en Cataluña vino con su familia para Rodeiro y lleva un año en Lalín. Habla catalán, gallego, bereber, italiano, castellano, árabe, inglés y está aprendiendo alemán. Jesús, afortunadamente no tuvo en el idioma un obstáculo pues a pesar de que sus padres son venezolanos, ya nació en Lalín, tierra de sus abuelos. paternos Él tiene 17 años, uno menos que ella, y tras cursar 2º de Bachiller por la rama de Artes piensa enfocar su formación hacia un ciclo superior de actividades deportivas que se imparte en el IES Laxeiro. Zahra, que fue por Humanidades, también hinca los codos para aprobar la ABAU la próxima semana y estudiar sociología, psicología o pedagogía.

“Me gusta mucho el estudio de la sociedad, de la mente, soy muy curiosa. Pensamos que vivimos muy acelerados, pero no lo creo, deberíamos dejar fluir a las sociedades y que pase lo que tenga que pasar”, confiesa Zahra, con una naturalidad y solvencia impropia de una persona de su edad. Jesús, aficionado al Real Madrid, no llegó a conocer la realidad de Venezuela, aunque asegura que por lo que le transmite su abuela materna “aquello no está tan mal como la gente dice pues dependiendo de las zonas hay sitios en los que se puede vivir con normalidad”.

Nuestros protagonistas coinciden en una cuestión: es necesaria mucha fuerza de voluntad para sacar adelante el curso. “Siempre tienes en la mente, no debería estar jugando, sino estudiando. En primero de bachiller hasta dejé de comer para estudiar más y me estresé bastante”, relata Zahara, mientras que su compañero de pupitre en Carabelo alude al estrés que le provoca gestionar el día a día de las clases. Ambos, reconocen, forman parte de las generaciones que pasan más tiempo en casa que en la calle jugando con sus amigos, aunque entienden que los mayores tampoco tienen demasiada autoridad para exigir que no estén pendientes a cada rato de los dispositivos portátiles, cuando ellos hacen lo mismo. “Recuerdo que cuando era pequeño había mucha más gente jugando en la calle que ahora”, apostilla Jesús.

Otra parte esencial de este proyecto vital está representada por la lalinense Sandra Rodríguez, profesora de ambos y voluntaria de la asociación. A comienzos de la pandemia sufrió un ictus que le provocó severas dificultades en el habla y otras secuelas. Se convirtieron en colegas, tanto ellos dos como otros tres alumnos que tiene en su aula. Aprovechó las clases de apoyo para renovar aprendizajes olvidados y recuperar su capacidad para estudiar y verbalizar mejor los contenidos. Sandra habla de sus ya amigos con orgullo y la satisfacción que tiene por formar parte de la familia de Carabelo.

