O Noceda Rock ofrece oito propostas os días 15 e 16 de xuño na Carballeira de Lamas

Oito propostas ofrece o Noceda Rock na súa oitava edición, que se celebra os días 15 e 16 de xuño na Carballeira de Lamas. Maskarpone foi a última confirmación dun cartel no que tamén figuran Sun Iou, Rebeliom do Inframundo, Cara B, The Skarnivals e Zënzar. O programa complétase coa oferta para a cativada: Pakolas e Laura Romero e os xogos e pintacaras de Sororas. Como vén sendo habitual, a entrada será gratuita e haberá unha área habilitada para acampada.

Unha vez confirmados todos os integrantes do cartel, Xuventude Bolarqueira fixo públicos recentemente os horarios dos concertos. Abrirá o festival ás 21 horas do sábado 15 o trío lalinense Cara B. Antón Ramos á batería, Benxamín Otero ao baixo e Diego Sieiro, guitarra e voz debutaron en 2023 na Algarabía. O seu estilo é o hard rock e as súas letras falan dos temas sociais que lles preocupan.

De 22:20 a 23:50 horas está programada a actuación de Zënzar. A banda que máis tempo leva facendo rock en galego naceu en Meirama (Cerceda) a finais dos 80 con letras combativas. Cunha ducia de discos ás súas costas, os padriños da escena roqueira galega están inmersos na xira 35 anos bourando.

Os terceiros en saír ao escenario, dez minutos despois da medianoite e ata a 1:25 horas, serán Rebeliom do Inframundo. Constituidos como grupo en 2005 en Ponteareas, espallan o seu rap duro a base de forza, amor, rabia e paixón. Os sentimentos son os protagonistas, con letras profundas, punzantes e pragadas de críticia social e persoal.

A última actuación da primera xornada corresponderá a The Skarnivals, programada a partir das 1:45 horas e ata pasadas as 3 da madrugada. Creada no Morrazo en 2009 baixo o nome de Skakeo, mistura ska, punk e folk. Uns directos cargados de enerxía e reivindicación converten a esta banda en sinónimo de diversión. Unha vez rematados os concertos, seguirá a animación musical cunha sesión de DJ.

Xornada dominical

A xornada dominical concéntrase na tarde, primeiro coa sesión vermú, ás 13:30 horas, a cargo de Sun Iou, que é o xeito de dicir “son eu” no galego falado en Goián (Tomiño). Aparecen recentemente no barrio obreiro de Teis (Vigo) ao son do rock e da música de raíz, que combinan con letras de compromiso, feminismo e denuncia, sempre coa boa vibra do seu positivismo.

Logo do xantar, celebrarase o Noceda Rock Miúdo: Sororas abrirá ás 16 horas o seu espazo creativo, con obradoiros, pintacaras e xogos tradicionais. Ás 17:15, o músico Paco Cedeira e a ilustradora Laura Romero encherán a carballeira de música, contos, historias, cores e debuxos co espectáculo As máis molonas de Pakolas.

O peche do festival, ás 18:30, será cousa de Maskarpone. Esta banda ourensá xurdida en 2010 mistura de rock, ska, reggae e música tradicional. Toda unha proposta festeira e contundente para que o público baile e cante ao seu ritmo.

Autobús desde Lalín

Como vén facendo nos últimos anos, a organización habilitará un servizo de autobús desde Lalín ata a Carballeira de Lamas, con saída ás 20:00 horas desde a estatua de Loriga e regreso ao mesmo sitio ao remate do festival. A viaxe terá un custo de 7 euros, ida e volta.

Á venda a camisola oficial, con deseño de Cristian F. Caruncho

Por outra banda, está á venda a camisola do VIII Noceda Rock, con deseño do ilustrador Cristian F. Caruncho, de Ortigueira. Pódense adquirir xa, a 15 euros, a través de Xuventude Bolarqueira, na panadería Casa Vales ou na parrillada Airiños e, por suposto, no seu stand o propio día do festival. Mais o merchandising non fica só nas camisolas. Tamén dispoñen de cazadoras e suadoiros, a 40 e 35 euros, respectivamente; boinas, a 20 euros; gorras e cuncas, a 10euros; e sacas, a 8 euros. A recadación irá destinada a sufragar o festival, que tamén conta cunha ampla lista de patrocinadores.