Murallón de Son saca á venda cen entradas para a súa primeira edición de pago

O festival Murallón de Son celebrará a súa terceira edición os días 5 e 6 de outubro na Carballeira da Pomba da Bandeira. Será a primeira de pago, “unha decisión difícil pero necesaria” para a organización, a fin de “manter a sostibilidade a longo prazo e continuar ofrecendo unha experiencia de calidade”. Onte ao mediodía saíron á venda as primeiras cen entradas, que se poden adquirir a través da páxina web de Murallón de Son ao prezo especial de 15 euros máis gastos de xestión.

“Os custos operativos foron aumentado e necesitamos garantir un evento memorable ano tras ano”, comunica a Asociación Festibandeira. O cobro dunha entrada permitiralle seguir cubrindo eses gastos e crecendo como festival. Con todo, refrendan o compromiso “coa nosa comunidade e coa difusión da cultura en todas as súas formas. “Dende o comezo, o noso festival foi e é un proxecto asociativo creado co obxectivo de levar a cultura a todos os recunchos, especialmente na nosa contorna”, remarcan.

Por outra banda, Murallón de Son confirmou os tres primeiros nomes do cartel deste ano: GBH, Rebeliom do Inframundo e La Élite. “Especial ilusión” lle fai á organización acoller á banda antes coñecida como Charged GBH, pioneiros do hardcore punk desde o seu nacemento na localidade inglesa de Birmingham en 1978. Rebeliom, unha das referencias do circuito galego, presentarán Amor ou barbarie, como xa fixeran na primera edición con Ilegal. La Élite, formación punk de Tárrega, promocionará o seu álbum Escaleras al cielo. En vindeiras datas confirmarán máis actuacións.