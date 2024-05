A xeración que gañou o dereito a estudar

No ano 1967 A Estrada viviu un momento clave na súa historia para terminar por converterse no que é hoxe en día. A pesar da oposición de varias familias adiñeirada da vila, o alcalde Mario Blanco Fuentes conseguía levar a cabo o seu proxecto de abrir o primeiro Instituto Nacional de Ensino Medio do municipio. Naqueles tempos, este tipo de centro estaban reservados ás grandes poboación, polo que a ensinanza secundaria na Estrada presencial estaba reservada a aqueles con cartos suficientes para enviar aos seus fillos a centros como Peleteiro, La Salle ou Compañía de María. Aquel primeiro instituto recibiu nese ano á súa primeira promoción. Eran rapaces duns dez anos. No 1974, 96 deles acadaban a súa graduación, un momento histórico que neste 2024 cumpre medio século. Por este motivo, moitos deles citáronse o próximo sábado para realizar un xantar que terá lugar no Restaurante Samaná.

O primeiro instituto da Estrada abriu as súas portas no que hoxe en día é o edificio de usos múltiples, ubicado la Avenida Benito Vigo. Na década dos sesenta sen embargo esa estrada non existía como tal. Había un camiño con farolas que baixaba ata a altura no consistorio, pero de alí ata o instituto só había camiños de terra e pedra, que se enchían sempre de lama. Eses camiños eran os que cada día recorrían os alumnos do primeiro centro de ensinanza secundaria da Estrada. Este centro foi toda unha revolución, recibindo estudantes da vila pero tamén de todas as parroquias, mozos que ata ese momento tiñan complicado acceder a ese nivel de ensinanza. O instituto incluso trouxo estudantes doutras localidades como Forcarei, Cesures ou O Grove.

Unha das moitas obras de teatro que organizaban nos primeiros anos do centro. / Lois Docampo

Xa no centro, a ensinanza era moi diferente a de hoxe en día. Por exemplo, homes e mulleres estudaban en clases separadas ata cuarto curso, e con entradas ao centro diferentes para homes e mulleres. En quinto permitíase clases mixtas só en letras, xa que había poucos alumnos. Finalmente, en COU xa se abría as portas ás clases mixtas.

Unha das mulleres que formaron parte desa pioneira xeración foi Macarena Arca, filla do mestre e escritor Olimpio Arca, quen recorda especialmente a boa labor e o gran trato dos mestres que os recibiron no instituto. “Todos estaban moi implicados”, explica. “Facíamos por exemplo moitas obras de teatro. Mauricio Maïssa, catedrático de francés, e a súa muller, Margarita Rodrigo, eran quenes as organizaban. Encantáballe o teatro francés, así que facíamos moitas obras de Moliere. No centro non había salón de actos, así que Sala Gradín deixábanos un salón para actuar”, recorda a exalumna.

Outros mestres sen embargo tamén se arriscaban pola educación dos rapaces, como os tres que organizaban clases os sábados pola mañá para ler libros de Celso Emilio Ferreiro e outros escritores galegos, ademais de ensinarlles o himno galego. “Este instituto foi un sopro de aire fresco en pleno franquismo”, afirma Arca, quen quixo dar un agradecemento en nome de todos ao alcalde Mario Blanco pola súa crenza de que todos os nenos do Concello debían ter acceso ao instituto, independentemente da súa procedencia ou cartos. Segundo o relato do seu pai, o alcalde contou con adversarios neste proxecto,“catro ou cinco familias que dicían que se había instituto, todos los nenos, incluso os das aldeas, poderían estudar. Todos temos que agradecerlle o seu apoio ao ensino público”.