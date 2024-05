Presentan a Festa da Empanada o 28 de xuño cunha homenaxe polo seu medio século de vida

A Asociación Cultural Amigos da Empanada presentará a súa vindeira cita gastronómica na Bandeira o venres 28 de xuño ás 19:30 horas. Malia contar con propostas de numerosos restaurantes repartidos pola xeografía galega, a xunta directiva quere apostar por un evento “na casa e rodeados da nosa xente para celebrar que facemos 50 anos de moita empanada”, apunta o seu presidente, Andrés Seoane.

O acto de presentación realizarase no Centro Cultural Vista Alegre, sede social de Amigos da Empanada. Contará coa presenza de representantes do Concello de Silleda, da Deputación de Pontevedra e da Xunta de Galicia, así como de diferentes colectivos da vila e institucións privadas como O Muíño de Cuíña, Helvetia ou Abanca, entre outros. No evento, aberto a toda a veciñanza, haberá degustación de empanadas para os asistentes.

Exposición

Ademais de presentar a programación ao completo da 48ª edición da festa e dos seus festivais, tamén será o pistoletazo de saída para unha homenaxe polo seu medio século de vida, pois as edicións van con dous anos de retraso debido ao parón da Covid-19. Trátase dunha exposición que Amigos da Empanada inaugura en colaboración coa Asociación Cultural Vista Alegre. Precisamente, este colectivo será distinguido como socio de honra de Amigos da Empanada na propia presentación do 28 de xuño.

Luis Cerviño dalle paso a Carlota Salgado Leal como cartelista. A artista crucesa encargarase da elaboración e deseño do cartel oficial da XLVIII Festa da Empanada, que será presentado neste evento. É graduada en Belas Artes e Grado Superior en frauta traveseira, e profesora de secundaria e conservatorio.

Por outra parte, Amigos da Empanada estreará nova imaxe para a festa e os seus Empanada Festivais, unha actualización que busca adaptarse aos novos tempos e potenciar a presenza dixital da cita gastronómica e musical. A empresa encargada desta renovación será EMSE Deseño Gráfico (A Bandeira), “unha aposta máis polo comercio local e de proximidade”.

Tras a presentación e unha vez finalizada a degustación de empanadas, a celebración continuará na hostelería e restauración da Bandeira, cunha ruta gastronómica e musical a partir das 21:00 horas. Amenizada polos grupos de música tradicional Punteirolo (Vila de Cruces) e Xirandola (A Bandeira), encherá de música e celebración os bares do pobo, que porán de tapa empanadas de diversos sabores que poderán ser valoradas polos comensais a través de códigos QR instalados nos establecementos.

E para que non saiba a pouco, Amigos da Empanada amplía a promoción da festa ao sábado 29 de xuño, coincidindo coa feira da Bandeira. O colectivo sen ánimo de lucro aproveitará para vender a nova colección do merchandising da Festa da Empanada e os Empanada Festivais. E ás 12.00 horas terá lugar unha representación teatral, A vendedora de fume, protagonizada por Cristina Collazo e a súa compañía A Cova das Letras.