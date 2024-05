Festur reunirá no recinto feiral medio cento de festas de interese turístico

A X Feira de Festas de Interese Turístico, Festur 2024, celébrase desde mañá xoves e ata o domingo conxuntamente co salón de turismo Turexpo Galicia e de forma paralela á 46ª Semana Verde de Galicia. Unha cita que conta co apoio da Axencia Turismo de Galicia e que neste décimo aniversario reúne máis de medio cento de festas de interese turístico das catro provincias galegas, a maior cifra dende a posta en marcha deste certame, no ano 2014.

Estas festas de interese turístico, con recoñecemento de carácter internacional, nacional ou de Galicia, están presenta a través de 41 concellos e xeodestinos, os cales mostran vistoso material destas festas. Ademais, algúns deles realizarán actividades tanto nos seus stand como nunha área común da feira, con degustacións ou exhibicións, en función do seu carácter.

Representación comarcal

Así, están presentes a Festa do Pemento da Arnoia, a Festa-Feira do Xamón e a da Virxe da Franqueira, de A Cañiza; rapa das Bestas de Sabucedo e a Festa do Salmón de A Estrada; Festa do Queixo de Arzúa; Bonito de Burela, Festa da Filloa de Lestedo e Alto dos Xenerais do Ulla, de Boqueixón; Romaría Vikinga de Catoira; Folión de Carros de Chantada; Festa da Pataca de Coristanco; Semana Santa e As Pepitas de Ferrol; Festa da Castaña e Filandón de Músicas de Folgoso do Courel; Feira do Cocido de Lalín; O Naufraxio, de Laxe; Entroido de Manzaneda; Festa do Melindre e da Respostería Tradicional, de Melide; As San Lucas, Semana Santa e Mercado Medieval, de Mondoñedo; Mostra do Encaixe de Palillos, de Camariñas; Carneiro ao Espeto de Moraña; Xuntanza Internacional de Gaiteiros, de Monterrei; Feira de Santos de Monterroso; Gran Premio de Carrilanas de Esteiro, de Muros; e Romaría da Nosa Señora da Barca de Muxía.

Tamén terán presenza o Festival Internacional do Mundo Celta de Ortigueira; Festa do Pemento de Herbón e A Pascua, de Padrón; o Corpus de Ponteareas; Mostra do Aceite de Quiroga; Festa do Percebe do Roncudo, de Ponteceso; Festa do Pan de Cea, de San Cristovo de Cea; Alto dos Xenerais do Ulla, Festa da Empanada da Bandeira e a Romaría da Tortilla de Laro, de Silleda; Festa do Viño de Amandi, de Sober; Queima das Fachas de Taboada; Alto dos Xenerais do Ulla de Vedra, de Teo e de Touro; Romaría da Saínza de Rairiz de Veiga; Asalto ao Castelo e Festa da Faguía do Carnés, de Vimianzo; Festa da Pescada do Pincho de Celeiro, Semana Santa, Romaría do Naseiro e Rapa das Bestas, de Viveiro; Galo de Curral, de Vila de Cruces; San Roque e Festa da Ameixa de Carril, de Vilagarcía; Entroido de Vilariño de Conso; Festa da Istoria e Feira-Exposición de Exaltación do Viño da Zona do Ribeiro, de Ribadavia; e a Festa do Polbo do Carballiño.