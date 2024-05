Botar a lingua fóra é de educación

Botar a lingua fóra é sinal de boa educación. Polo menos nun sentido máis ou menos figurado e nun día como o de onte, no que as rúas da Estrada se encheron de estudantes desexosos de sumarse a unha convocatoria anual na que son as xeracións das que depende o futuro do galego as que saen á rúa para festexar a grandeza de teren un idioma de seu, que os identifica e os engrandece como pobo. Se a chuvia estragou a festa a semana pasada, o sol brillou onte con forza para acompañar unha nova edición do Correlingua, no que se deron cita centos de alumnos de oito centros educativos da contorna. Consonte á súa boa educación, todos berraron ben alto para que, dende aquí até acolá, galego xa!

Algunhas das pancartas dos centros. / BERNABÉ/JAVIER LALÍN

Ese foi o lema escollido este ano, cun cartel común inspirado no espazo exterior. Aínda así, cada colexio e instituto quixo aportar o seu propio gran de area a esta festa da lingua, que arrancou arredor das 10.30 horas na Praza da Constitución e que se deixou sentir por boa parte do centro urbano da Estrada. Despois de darse cita aos pés do consistorio, os participantes tomaron a Rúa Iryda, seguindo por Avenida Ponteareas e Porta do Sol para ascender pola zona peonil que conforman as rúas Ulla e Calvo Sotelo, regresando de novo á praza da que saíron por Justo Martínez.

Festa na Praza da Constitución, con música de A Gramola Gominola.// Bernabé/Javier Lalín | // BERNABÉ/JAVIER LALÍN / Ana Cela

Moitos centros fixeron propio o lema deste ano, pero sumáronlle carteis nos que se podían ler fermosas palabras en galego ou invitacións como a que lanzaban os alumnos do IES Nº1: Fálame sempre en galego. O CEIP Figueiroa puxo á marcha o acento olímpico que protagoniza este “curso de campionato” no centro a través dun proxecto inspirado nos xogos. Deste xeito, os seus alumnos portaban o dorsal 261, o mesmo que se ten convertido en todo un símbolo de igualdade e empoderamento. xa que foi o que levou en 1967 Kathrine Switzer, a primeira muller que correu unha maratón.

A pancarta co lema desta edición. / Ana Cela

E despois de correr da man do galego polas rúas, os centros reuníronse na Praza da Constitución para gozar da parte festiva do Correlingua. Este ano o programa contou con Leti da Taberna, que se encargou de ler o manifesto, e coa actuación do grupo A Gramola Gominola. Xa case ás 13.00 horas foi o momento da entrega de diplomas e agasallos, actos aos que se sumaron o alcalde da Estrada, Gonzalo Louzao, e a edil de Educación, Amalia Goldar. Tocou despois pechar o Correlingua como adoita facerse: deixando libres os grandes globos de cores que agardaban o momento de levar ao ar as mensaxes das novas xeracións de galegofalantes. Este ano resumidas de xeito perfecto no berro común que se escolleu. Dende aquí até acolá, galego xa.