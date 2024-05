Os escolares de Prado sementan vida nos Sobreirais do Arnego

Para os que nos criamos cun pai amante de enxertar árbores, poucas cousas hai tan reconfortantes como ver cómo nos prende unha puga nunha maceira ou cómo medra un castiñeiro ao que teremos que coidar o resto das nosas vidas con podas e tratamentos contra as plagas. Esta sensación van poder experimentala dentro duns anos os e as estudantes de segundo a sexto de Primaria do CEIP Xoaquín Loriga, de Prado, cando volvan ao Sobreiral do Arnego e vexan que os carballos que plantaron onte xa se converteron en árbores de fermoso porte que ademais de sombra, tamén dan vida.

Paco Bañobre amósalles un sapo aos escolares. / Adega

A xornada forma parte das actividades que desenvolve Adega dentro do proxecto Fluviatilis, e que tamén involucrou a outros centros como os institutos Laxeiro, de Lalín, e Marco do Camballón, de Vila de Cruces. Dende Adega, Paco Bañobre relata que cos case 60 alumnos de Prado xa se fixeron actividades previas ao longo do curso, “como unha exposición sobre especies invasoras e unha plantación de árbores no entorno do colexio”. Quedaba pendente esta saída práctica a un dos pulmóns verdes máis importantes de Agolada e de toda a comarca dezá. No Sobreiral do Arnego, o alumnado puido facer unha inspección sobre o terreo de especies invasoras,comprobar qué fauna vive no sobreiral e plantar eses carballos que varios meses atrás aínda eran belotas e que puideron nacer unha vez soterradas, no colexio de Prado, en tetrabricks.

Os nenos tapan con terra as raíces dun carballo que medrará en Agolada. / Adega

“Pretendemos concienciar aos nenos, ir sementando e facendo actividades. O que máis valoran é sair a un medio natural e ter contacto con el”, engade Bañobre. Foi unha plantación simbólica, dado que o carballo é, xunto ao castiñeiro, unha das frondosas autóctonas de Galicia, porque en realidade onte tamén se trataba de poñer en valor a sobreira nun enclave que Adega xa vén protexendo dende hai anos, en concreto dende 2018, a través da Fundación Biodiversidade e o proxecto Custodiando o Sobreiral do Arnego. Nesta iniciativa Adega instalara caixas para o morcegos e tamén restaurou valados, ademais de colocar un panel explicativo do proxecto. Con Fluviatilis, Adega quere involucrar á asociedade e ás administracións na xestión da paisaxe ribeireña. Este proxecto desenvólvese tamén en enclaves naturais de Murcia e Albacete, Cantabria, Valencia e Cataluña con outras catro entidades involucradas na defensa e promoción do medio natural.

Basuraleza

Falar de Adega é falar de Proxecto Ríos e das xornadas de retirada de lixo que adoita organizar contra o final do verán. Onte, durante esta clase práctica xunto ao río Arnego, os estudantes do CEIP de Prado comprobaron que polo sendeiro de acceso ao sobreiral “non hai moita basuraleza. Días antes limparan os camiños para esta saída co colexio, e vimos algún plástico e restos de envases”.

Ao remate da actividade a idea era facer o camiño de volta por outra ruta, por onda a beira do río, “e aí si pode ser máis frecuente que aparezan restos de plásticos de silos” e outros residuos voluminosos. O único que lle axuda ao Sobreiral do Arnego a non converterse nun vertedoiro polas malas prácticas humanas é que non é unha zona de moito tránsito, e de aí que non sufra verquidos de rodas e ata de pezas de aseos, como ocorre onda as beiras do Toxa. Respecto á basuraleza, os estudantes do colexio de Prado tiveron outra clase práctica: disfrutaron dunha merenda baixo a sombra das sobreiras, e levaron con eles todos os refugallos da comida.