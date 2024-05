El Areal de Berres, “en pie de guerra” contra Medio Ambiente por una tala de falsas acacias

La gestión del Areal de Berres se declara “en pie de guerra” contra la Consellería de Medio Ambiente al descubrir que esta planea una inminente tala de Robinia pseudoacacia, conocida como falsa acacia, en esta área recreativa. La situación la denuncia José Manuel Fernández Gañete, vecino de la parroquia encargado de la gestión y el mantenimiento de esta zona, así como de la organización de la tradicional fiesta de San Xoán que cada año se celebra en el enclave fluvial.

Las alarmas saltaron este domingo, cuando otro vecino alertó a Gañete de que había operarios de la Xunta talando en la zona de Sarandón Ponte Ulla y que su intención era desplazarse al Areal en los siguientes días: “Esa noche prácticamente no pude dormir, desde las seis de la mañana estaba en pie pensando en cómo pararlo”, explica el denunciante.

La falsa acacia es una especie invasora, de ahí los esfuerzos de la Xunta para combatir su presencia en los entornos naturales del territorio gallego. Sin embargo, su eliminación es compleja y requiere un trabajo continuo, cuenta Gañete: “Estos árboles no son expansivos siempre y cuando no se talen; una vez los cortas es cuando su raíz empieza a sacar brotes que crecen rápidamente, por eso con estas actuaciones lo que hacen es empeorar el problema y la sensación que nos da es que las órdenes las dicta una persona que no está preparada”. En este sentido, tanto él como el resto de habitantes de la parroquia consideran un peligro que se intervenga en el área recreativa, ya que podría generar más expansión de la especie, además de dañar otros árboles y el ecosistema de la zona.

Una treintena de ejemplares "controlados"

“En el Areal hay unos 30 ejemplares de acacia falsa, que están controlados porque desde hace años yo mismo me encargo de que así sea, pero si se entra ahora con esa maquinaria pesada no solo hay riesgo de que las raíces broten y se tripliquen los ejemplares, sino que pueden afectar a otros árboles y mismo al estado del área recreativa” lamenta el estradense.

Gañete asegura que esta no es la primera vez que se encuentra en una tesitura semejante, sino que ya en 2018 se intentó llevar a cabo una actuación de estas características, que consiguió detener: “Hace siete años empezaron a talar por la zona de Sarandón y Ponte Ulla, un año más tarde los brotes ya habían crecido y estaba todo perdido, mantener a ralla esta especie es muy complicado y requiere un trabajo continuo, no una tala o un tratamiento químico al año. Yo me comprometí de forma desinteresada a realizar estas labores por la zona del río y así lo he hecho hasta ahora, reduciendo considerablemente su presencia, por eso me resulta muy difícil de digerir esta puñalada en el pecho”.

Bajo su punto de vista, la estrategia que sigue la Xunta para eliminar la Robinia pseudoacacia está equivocada: “Creo que el método más eficiente es secar el árbol antes de cortarlo, no realizar el tratamiento químico después, porque sus raíces son muy fuertes y brotan rápidamente, si dejas pasar mucho tiempo es más complicado retirar los brotes”.

Después de 27 años trabajando desinteresadamente por el mantenimiento del Areal, un espacio que miles de estradenses y visitantes de otros concellos utilizan durante el verano como área recreativa y de baño, Gañete teme que las empresas que realizan estas labores no cuiden la zona como es debido y que esto suponga no solo la imposibilidad de realizar la emblemática fiesta de San Xoán en este 2024, sino que los daños impidan también utilizar el área en los meses estivales. “La cuestión no es que haya que eliminar la especie o no, que sí hay que hacerlo, el problema es cómo, si no se realiza el seguimiento adecuado estas talas pueden traer más inconvenientes que beneficios” sentencia el estradense, que adelanta que habrá protestas si no se frena la intervención.

La Xunta niega planes de actuación en la zona Por su parte, desde la Consellería de Medio Ambiente niegan que haya planes de actuación para el Areal: “El Servizo de Protección da Natureza da Dirección Territorial de la Consellería de Medio Ambiente está realizando distintas actuaciones en el río Ulla para eliminar la presencia de especies invasoras, pero no hay prevista ninguna actuación inmediata para esa zona, pues se está trabajando en otros tramos del río”. En cualquier caso, desde la Consellería afirman no estar al tanto del descontento social, y en caso de haberlo, manifiestan que no comprender el motivo de este, ya que “todas las intervenciones que se realizan en este sentido buscan preservar las especies autóctonas y hacer frente a la presencia de especies invasoras que pueden dañar la biodiversidad y generar un desequilibro en estos espacios naturales de gran valor ecológico”. En cambio, el alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao, a quien recurrió Gañete en primera instancia para frenar la supuesta tala, señala que sí había planes para realizar estas labores en el Areal, pero que se pospusieron para darle a la gestión del área recreativa la oportunidad de ejecutar la limpieza por su cuenta: “Tras informarme sobre el tema, me comunican que al ser un lugar que este vecino de Berres ha cuidado durante años y contiene valor personal para él, se le dará un plazo para que sea él quien se encargue de retirar las falsas acacias a lo largo del verano”. “De este modo, podrá organizarse la fiesta de San Xoán con normalidad y utilizarse la zona de baño, pero es una gestión que o él o la empresa adjudicataria de la Xunta deberán realizar en algún momento”, incide el regidor. Con todo, el alcalde, Gonzalo Louzao, hace hincapié en que no se trata de una tala de árboles indiscriminada, sino de una actuación responde a la necesidad de controlar la expansión de especies invasoras para preservar la salud medioambiental de la zona.

