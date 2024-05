Salva Ortega captura el campanu “oficial” del río Ulla en el Coto de Ximonde

El conocido pescador ribereño Salva Ortega consiguió ayer el campanu “oficial” del río Ulla en la temporada 2024. El estradense se hizo con un salmón de más de cuatro kilos en el Coto de Ximonde. Esta captura llega solo unas jornadas después de que Miguel Muíños Chamadoira consiguiese pescar el primer salmón de la temporada. El pescador pontevedrés, sin embargo, decidió retornar el pez al Ulla sin pasar por los pertinentes controles, por lo que no contabilizó a nivel oficial para el cupo de capturas.

Ortega, pescador conocido por su trabajo en la web especializada en la pesca del salmón www.asorillasdoulla.com, ya sabe lo que es lograr el campanu del Ulla. Lo hizo precisamente el año pasado, en la temporada 2023. En esta ocasión, sin embargo, el pescador ribereño no quiso colgarse esta medalla y señaló que, a su entender, el campanu de este año es el capturado días atrás por Miguel Muíños. “El campanu es el primer salmón que se coge, independientemente de que después se devuelva al río o no. Para mí el campanu fue el de Miguel. La Xunta, sin embargo, no entiende de indultos”, argumentó Ortega poco después de hacerse con su salmón.

El pescador señaló que, como suele ocurrir en muchas ocasiones, todo se trató de un cúmulo de casualidades. “Estaba en el puesto de Reboredo cuando pasó Louzao y me dijo si íbamos a tomar algo. Le dije que sí y me quedé esperando a que fuese río abajo a buscar a unos amigos. Antes de irse me señaló un lugar en el que podía probar. Fui a fondo en el agujero y ya lo sentí”, relata.

A partir de ahí comenzó una lucha que se extendió poco más de diez minutos hasta que consiguió sacarlo. “Lo apreté mucho desde el inicio y me dio la sensación de que era un salmón pequeño. Sin embargo comenzó a tirar con fuerza y me pareció grandísimo. Por momentos lo vi peligrar pero finalmente lo conseguí sacar con la ayuda de Arturo y Antonio, dos compañeros que estaban por allí, cada uno de ellos con una sacadera”.

Ortega, buen conocedor del Ulla, apunta sin embargo al hecho de haber logrado dos capturas tan consecutivas como un buen indicativo para la pesca del salmón, después de varias semanas de temporada infructuosas. “Dos tan seguidos ya no es algo fortuito. Ahora mismo hay salmones”, apuntó.

Una cuestión de familia

El protagonista de la captura de ayer forma parte de una familia ligada al mundo de la pesca del salmón en el Ulla. Su padre, Salvador Ortega García, es un veterano y reconocido pescador ribereño, testigo directo de los mejores años de pesca en esta zona del río. Su testigo lo recogieron sus hijos Salva y Diego, grandes aficionados a la pesca y, especialmente, a la pesca del salmón. El propio Salva reconocía ayer que hace mucho que ya no lleva la cuenta de los salmones que ha pescado. “Casi todos los años cojo alguno”, explica un hombre que se mueve además entre diferentes ríos. Lo curioso es que de los últimos cuatro campanus del Ulla, tres han caído en manos de los hermanos. Diego Ortega capturó el primer ejemplar en la temporada 2021, mientras que Salva Ortega lo hizo en 2023 y ahora en 2024. Por el medio se coló Jose Gallego, quien a pesar de no ser de la familia Ortega, es calificado por el propio Salva como “un hermano”. “Él y su padre Julio son como de la familia”, afirma. Parece que en el Ulla, todo queda en la misma casa, en la de los Ortega.