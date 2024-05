O Fondo Galego de Cooperación estreita lazos coa rexión guineana de Cacheu

A misión político-técnica do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade a Guinea-Bissau culmina con varias recepcións institucionais que referendan o traballo impulsado na rexión de Cacheu e avalan a súa continuidade. A delegación integrada polo presidente da entidade e alcalde de Nigrán, Juan González; o vicepresidente e edil de Cartelle, Daniel Fernández; e o vogal e alcalde de Cuntis, Manuel Campos, xunto cunha responsable técnica, visitou ao longo da última semana os proxectos financiados en materia de auga e saúde e regresou a Galicia onte, coincidindo co Día de África.

O xoves reuníronse con Lucía Piñón, segunda xefatura na Embaixada de España en Guinea-Bissau, que se comprometeu a estudar a posibilidade dunha posible alianza no marco do programa Erasmus+. O venres, as xuntanzas co goberno do país lusófono deron comezo no Ministerio de Economía, concretamente co director xeral de Planificación, Issa Jandi, e un membro do seu gabinete, Umaru Baldé, que valoraron moi positivamente os proxectos impulsados polo fondo, remarcando que son accións complementarias ás políticas de desenvolvemento propias.

Do mesmo xeito, o ministro de Administración Territorial e Poder Local, Marciano Silva, agradeceu a colaboración do Fondo Galego no difícil momento da pandemia e animou a continuar apoiando a poboación máis illada e desfavorecida na Illa de Pecixe. A delegación tamén se entrevistara nos primeiros días con representantes do goberno rexional de Cacheu, que expuxeron as principais problemáticas e potencialidades da zona. Finalmente, chegouse ao acordo de continuar prestando apoio a medio prazo en materia abastecemento de auga, servizos de sanidade materno-infantil e formación dos cadros políticos locais e rexionais.

Desde que en 2020 iniciara a cooperación directa coa rexión de Cacheu, o Fondo Galego financiou ata agora cinco proxectos con 72.000 euros. Se nun primeiro momento se dotou de materiais de protección e hixiene e de alimentos para facer fronte á Covid-19, posteriormente instaláronse camas e adquiríronse equipamentos para os centros sanitarios. Así mesmo, dotouse de auga potable a máis de 550 familias das comunidades de Cassaca, Reno e Pessangue a través da instalación de pozos e fontes. A delegación puido supervisar in situ o correcto desenvolvemento de todas estas iniciativas.

Se ben a República de Guinea-Bissau vén experimentando certo crecemento grazas á subida de prezo do anacardio –a súa principal exportación–, a inestabilidade política ten sido un grave condicionante para o seu desenvolvemento. A isto súmase a destrución do tecido económico e social na guerra civil de 1998, da que as consecuencias perduran hoxe en día, situándoo entre os dez países máis pobres do mundo. O PIB per cápita é de 753 euros, mentres que a esperanza de vida está nos 58 anos. No entanto, a riqueza natural e cultural de Guinea-Bissau supón un gran potencial e existen iniciativas locais desde as que se loita por reverter a situación.