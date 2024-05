Antonio Vidal recolle o Premio Anisia Miranda de Teatro

Francisco Antonio Vidal Blanco recolleu onte na Fundación Xosé Neira Vilas o galardón do III Premio Anisia Miranda de Teatro para a Infancia, pola súa obra Os dedos e o monstro. A Fundación con sede en Gres deu a coñecer o fallo desta convocatoria días atrás, e aproveitou o acto de onte para presentar o volume que resultou gañador na edición anterior Medo me dá!, de Ramón Domínguez Veiga. A xornada estivo amenizada, ademais, polo acordeonista Maximino Míguez e volveu converter a casa de Xosé Neira Vilas, unha vez máis, nun punto de dinamización cultural a este lado do río Ulla, pero tamén na beira coruñesa.