El proyecto eólico de Alamoceiros pone en riesgo el Crómlech de Castro, en Cerdedo

El proyecto eólico Alamoceiros, de 68,49 megawatios de potencia y 18 aerogeneradores, pone en peligro el recién descubierto Crómlech de la parroquia de Castro, en Cerdedo-Cotobade. Este hallazgo arqueológico fue realizado por el colectivo Capitán Gosende hace apenas dos meses utilizando la tecnología LiDAR (Laser Imaging Detectio) y con comprobaciones in situ que ayudaron a confirmar la existencia de restos no naturales soterrados en este monte.

Calros Solla, responsable del descubrimiento, advierte de que este parque se implantaría en las inmediaciones del bien arqueológico, con un molino de viento emplazado a unos 300 metros de este, sin contar el resto de infraestructura vinculada a un polígono de estas características. Por otra parte, el escritor e historiador cerdedense muestra su preocupación ante el hecho de que el círculo megalítico todavía no haya sido catalogado por Patrimonio, ya que de este modo es más difícil realizar apelaciones con el fin de protegerlo. “Aínda que fai meses que o publicamos en prensa, non pasou ninguén por aí, polo que está fóra do catálogo de Patrimonio, e ademais ao atoparse soterrado é moito máis complicado concienciar da súa existencia”.

Con todo, Solla asegura que al igual que se ha hecho en otros casos, con parques como el de Campo das Rosas, Porto de Vidros o As Penizas, el colectivo de Capitán Gosende realizará las apelaciones necesarias y tomará medidas con el fin de proteger el patrimonio arqueológico de este concello pontevedrés, por una cuestión “de dignidad propia”. “Non falamos xa da potencialidade turística que ten un achado destas características, e do lucrativo economicamente que pode resultar, senón de que é o noso patrimonio e como tal, deberíamos de protexelo” sostiene el historiador.

Alamoceiros es, junto a Xubrintas, uno de los macropoyectos eólicos que se instalarían en los términos municipales de Cerdedo-Cotobade, A Estrada y Campo Lameiro. La potencia conjunta de estas infraestructuras eléctricas es de más de 130 megawatios y suman entre ambos 33 aerogeneradores. Al tratarse de iniciativas de gran envergadura, estas son gestionadas por el Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) y no se les requiere pasar por el trámite de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

El nuevo paradigma preocupa especialmente al Calros Solla y al Colectivo Gosende, ya que en los montes de Cerdedo existen más bienes arqueológicos que quedaría desprotegidos. “El parque de Xubrintas tamén afecta a un gravado rupestre preto de Quireza” señala Solla, que está acostumbrado a que sus hallazgos o el patrimonio arqueológico del concello no se respeten a la hora de explotar los recursos del monte.

Finalmente, el historiador concluye que aunque el daño a un bien como el Crómlech es grave, lo peor del proyecto de Alamoceiros es lo cerca de los núcleos habitacionales que se encontrará, con cuatro molinos a menos de 200 metros de la aldea de Filgueiras: “O que van conseguir así é que o rural quede totalmente despoboado”.

