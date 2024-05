Otero apunta que la lista de espera del SAF se duplicó desde el cambio de gobierno

El PP de Vila de Cruces lamenta la “nefasta gestión de los recursos públicos” por parte del gobierno local en relación al Servizo de Axuda no Fogar porque aunque Xuntos polo Noso Concello destina más de 780.000 euros, “con este contrato se atenderán menos personas que en los últimos años del gobierno popular”, indica el portavoz, Jesús Otero.

En 2019, año del cambio en el ejecutivo local, el SAF atendía a 51 usuarios, los mismos que en 2018 y cinco más que los 46 del año 2017. La lista de espera en 2019 era de 39 personas, pero había llegado a las 56 en 2018. En 2017 era la mitad, 28 personas.

El PP no aporta datos de 2020, pero sí de los ejercicios siguientes y del primer trimestre de 2024: hubo 69 usuarios en 2021, 53 en 2022, 56 en 2023 y este año, hasta marzo, 43. La lista de espera se mantuvo casi sin cambios en 2021, con 37 personas, pero en 2022 y 2023 se disparó a las 83, y en el presente año está en 77 personas, casi el doble de esas 39 que había el año en que Xuntos arrebató la Alcaldía al PP. Los populares lamentan que el ejecutivo local no atendiese las propuestas de los tres partidos de la oposición para incorporarlas al pliego de la licitación del contrato, y lamenta que aún no funcione el centro de día para personas dependientes.