Javier Campos sigue soñando con las dunas de Arabia

Hace cuatro meses Javier Campos regresaba a su pueblo tras convertirse en el primer estradense en terminar el mítico Dakar. En ese momento, castigado por los dolores de espalda que pusieron en riesgo su aventura, el piloto anunciaba un tiempo de descanso y reflexión antes de volver a subirse a una moto. Ese tiempo sin embargo fue más corto del que todos esparaba. El estradense pondrá hoy rumbo a Grecia para disputar por tercera vez en los últimos años el Hellas. La prueba de siete jornadas será su retorno a la competición pero también una prueba a nivel físico. El objetivo es saber cómo está su espalda y si su estado físico le permitiría volver a domar las dunas del Arabia Saudí.

“No voy a volver a un Dakar si no estoy seguro de estar bien. Solo lo haré si sé que físicamente voy a estar al 100%”, nos explica el piloto desde una sala de espera. Campos lleva semanas sometiéndose a un tratamiento para intentar recolocar las vértebras que le causaron un gran dolor durante buena parte de su aventura dakariana. “Llevo tiempo con este tratamiento y la doctora dice que voy a quedar bien. Creo que dentro de un mes y medio podré tener una respuesta a esa duda y tomar una decisión sobre el futuro”, afirma.

En esa decisión también tendrán mucha importancia sus sensaciones en el Hellas griego. Se trata de una carrera que el estradense conoce bien y de la que siempre guarda buen recuerdo. “Es una ruta muy bonita. Este es un país con grandes montes en los que te puedes encontrar un poco de todo. Me gusta mucho. Se parece a la carrera de Croacia. Las pistas son parecidas a las gallegas, aunque están en mejor estado, algo que no es muy complicado”, argumenta el veterano piloto de rally.

La prueba del país helénico contará con siete días de competición desde el próximo lunes hasta el domingo día 2. En medio destaca la jornada maratón, el jueves y viernes. “Es una carrera dura pero no tiene nada que ver con el Dakar. Aquí haces 300 kilómetros al día y en el Dakar 800 y en unas condiciones mucho más duras. Sin embargo, sí que me servirá para saber cómo estoy de la espalda. En los entrenamientos no tengo dolor pero en carrera es diferente”, argumenta. Campos admite que su descanso inicial y las malas condiciones climatológicas no le han permitido entrenar en los últimos meses como le gustaría pero considera que llega en buena forma a este reto.

Cabe recordar que el Hellas griego es la segunda cita del campeonato de Europa de rally de orientación tras la competición celebrada en A Estrada. Campos no pudo participar en esa carrera, al formar parte de la organización y colaborar en la elaboración del trazado.

Solo unos días antes de poner rumbo a Grecia, el Dakar anunciaba los primeros detalles sobre su edición del 2025, que se volverá a celebrar en Arabia Saudí a partir del día 3 de enero. La prueba contará esta vez con 12 etapas más el prólogo de apertura. Habrá una etapa de 48 horas en la zona de la Meca.