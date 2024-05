Embutidos Lalinense recibe hoxe na súa sede el Premio á Galeguidade Empresarial

A empresa Embutidos Lalinense acolle hoxe (ás 12.00 horas) nas súas instalacións de Agruchave a entrega do recoñecemento á Galeguidade Empresarial. O actos está organizado polo Foro Enrique Peinador e contará coa presenza do seu presidente, Xosé González Martínez, do alcalde de Lalín, José Crespo, e do secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García. Acudirán, ademais, o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, o eurodeputado Nicolás González Casares e o secretario xeral do PSdeG, entre outros.

O evento será na carpa instalada na sede da empresa, e acollerá ademais a estrea da peza documental na que a productora Arthur Gordon recolle a traxectoria de esta empresa familiar que no presente exercicio celebra os 75 anos da súa fundación. O mestre de cerimonias será Rafa Durán, e actuarán Os Dezas de Moneixas.