Xirandola e José Casal, socios de honra de Amigos da Empanada

A Asociación Cultural Amigos da Empanada continúa cos preparativos de cara á celebración do medio século de vida da coñecida cita gastronómica da Bandeira. Neste contexto, a xunta directiva do colectivo busca homenaxear a persoas ou colectivos vinculados de xeito histórico ao evento e que contribuíron de forma desinteresada á consolidación e crecemento do mesmo.

Casal, no pregón do Recuncar.

Por este motivo, a actual dirección da Empanada decidiu por unanimidade conceder o título honorífico de socio de honra a José Casal e, por vez primeira, a un colectivo como a Asociación Cultural Xirandola. Andrés Seoane, presidente da organización, pon en valor a figura dos socios distinguidos e apunta que “a través destes nombramentos, Amigos da Empanada busca recoñecer e visibilizar o legado cultural e social que tanto José Casal como a Asociación Cultural Xirandola deixan na nosa comunidade”. “O seu compromiso e dedicación son exemplo para as novas xeracións, xa que grazas a persoas e colectivos coma eles, as nosas tradicións perviven e fortalécense”, subliña Seoane.

Méritos

Cabe destacar que José Casal, exdirector do CEIP Ramón de Valenzuela e, actualmente, presidente do Club Petanca Bandeira, foi impulsor de multitude de iniciativas culturais, dende a súa vinculación ao Entroido dos Xenerais da Ulla, á petanca, á Asociación Cultural Vista Alegre –recentemente declarado tamén socio de honra– ou a festa e festivais da Empanada, sendo un imprescindible en actividades como o campionato de tiro á corda ou os xogos tradicionais celebrados cada ano.

Pola súa banda, Xirandola é unha entidade habitual nas rutas da empanada celebradas polos bares da vila polo colectivo organizador, así como no concurso de empanadas ou no festival Esmorga Folk. Así mesmo, os integrantes de Xirandola xa foron os encargados de dar lectura ao pregón da cita gastronómica de hai dúas décadas, na edición do 2004.

Deste xeito, José Casal e Xirandola súmanse a Lola Sangiao, Carmen Pillado, Marichelo Penoucos, Pepe Ayude, Manuel Duro e Ramón Otero, recentemente finado, que ata a actualidade eran as únicas persoas que posuían esta categoría de honra. A Asociación Amigos da Empanada non descarta declarar a máis socios nas vindeiras semanas.