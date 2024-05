“O tempo das obras faraónicas acabou. Agora o reto é facer xestión pública”

Este é terceiro mandato de Mar Blanco Casais na corporación estradense como líder de Móvete. Os cambios do último mes, en relación coa foto da toma de posesión de xuño de 2023, no lle causaron gran sorpresa, pero si viu neles certa improvisación. Coida que Gonzalo Louzao é un alcalde con preparación no que valora de xeito especial o talante cara os grupos da oposición. Advirte, non obstante, de que estes son tempos novos, nos que se acabaron as “obras faraónicas” e nos que a materia óso vai ser unha troncal: xestión.

–Como asiste Móvete a todos os cambios na corporación?

–Pois un pouco perplexos. Non era a primeira vez que había rumores de que José López puidese marchar para a Xunta ou para a Deputación. De feito, estes rumores xa son de anos atrás, pero é certo que colleron forza unha vez revalidou a Alcaldía hai un ano. Nos deixa perplexos o feito de que –contando el con esta posibilidade– non tivera nada atado cos seus compañeiros. Iso se mostra á hora de nomear a un novo alcalde por parte do PP. Perplexos polo mal que coordinou o tema. El seguro que xa contaba con ese posto, podía ter en previsión ter a cousa máis definida para o momento no que acontecera.

–Cambiouse de alcalde nunha semana pero coida que foi froito de improvisación?

–Claro, tanto á hora de elixir quen ía quedar no sitio de José López como, despois, como se ía reestruturar o goberno. De feito, as cousas están como están. Dígoo nese sentido.

–Efectivamente existían eses rumores sobre a marcha de López e por iso non se viron sorprendidos. E polo nomeamento de Gonzalo Louzao como sucesor?

–A marcha de López sorprendeunos por como fixo a transición. Pero creo que el, tendo claro que se ía ir –non o tivo claro nesta semana, tívoo meses atrás– puido ser máis sincero co electorado da Estrada, cos seus votantes e co resto dos cidadáns. Está ben dicir que o teu compromiso é coa Estrada, pero non hai que repetilo cando xa sabes que te vas ir; é un pouco enganar ao electorado. Con respecto a Gonzalo, para Móvete ocupar un cargo público require unha persoa que cumpra dous criterios, como mínimo: que sexa unha persoa con coñecementos para ocupar o cargo e que sexa unha persoa con vocación de servizo público. Que sexa Gonzalo non nos sorprende porque, non ten moita experiencia en cargo público, pero entendemos que é unha persoa minimamente preparada e que ten vocación de servizo público. Ou polo menos iso é o que se reflicte ata o de agora. Despois hai outra cousa que non se lle escapa a ninguén: o grupo de goberno de José López era un grupo afín, pero máis por simpatía, complicidade e confianza persoal de López, máis que un grupo de persoas expertas para xestionar as áreas municipais. Iso fai que cando marche o líder dese grupo de persoas a situación quede deslavazada totalmente. Se nomea a Gonzalo e agora ten un problema á hora de poñer á xente nunhas áreas que dende logo son vitais para o futuro do municipio. López era o líder do seu grupo e tiña un grupo de persoas á medida. Ao faltar el, digamos que a casa queda un pouco sin pés nin cabeza e reconfigurar iso é un papel que ten que asumir Gonzalo.

–Entende que a iso se referían cando se contrapuña un goberno de corte máis presidencialista fronte a un que agora se presenta máis coral...

–Claro, eles mesmos o recoñecen. O que pasa é que para ter un goberno coral tes que ter a xente comprometida contigo persoalmente, como tiña López, e logo con formación específica para xestionar as áreas. Eu creo que o goberno coral agora queda coxo. E iso se demostra en como van quedar repartidas as áreas de goberno.

–Entremos niso. Que lle parece a Móvete a proposta que se fixo dende o goberno e que aínda está pendente de levar a pleno?

–Debido ao que acabamos de comentar, o papel que lle queda a Gonzalo Louzao é un papel complicado. É difícil xestionalo. O resultado nos parece malo no sentido de que A Estrada, que é un concello basicamente rural, e xa cun concelleiro de Rural estaba desatendido, agora que sexa o propio alcalde quen asuma, aínda por encima, a competencia de Rural, nos parece complicado que poida atendelo como se merece, porque el vai ter que facer as súas funcións de alcalde. Aínda que se poida ver capaz, e que non nos cabe dúbida de que fará o que poida, non podes estar en dous sitios á vez. Non vai poder atender a área de Rural como entendemos que se debe facer. Non só son desbroces e bacheados. Hai moito que facer. O rural é un mundo na Estrada. Nesta nova estrutura municipal, máis que gañar vai perder peso.

–Pola contra el di que o seu vai ser un goberno máis rural, como se lle quixera dar, neste senso, un cambio de rumbo á xestión.

–Nós no primeiro pleno ordinario lle suxerimos que reforzara o rural. Ademais el é un tipo rural e a idea de facer un xiro tena que ter. Pero unha cousa é o que queira e outra o que sexa capaz de facer. Nós lle damos a confianza e ogallá sexa así, pero para elo tería que estar ese área máis reforzada. Vai ter a colaboración de Móvete, e seguro que dos demais partidos, en aras a traballar por un rural máis próspero. Iso sempre. Penso que Gonzalo, e iso é importante, ten un bo talante en comparación co anterior alcalde, polo menos en relación coa oposición. E iso lle vai ser positivo, sempre e cando se poñan na mesa proxectos interesantes.

–E a de Urbanismo,outra das carteiras grandes e pesadas?

–Nos parece igual de grave. Para nós Rural e os Servizos Sociais son vitais. Penso que Amalia Goldar xa non dá feito a día de hoxe co traballo que hai en Servizos Sociais. Cremos que é unha área incompatible coa de Urbanismo. Atender ás dúas cousas a mesma persoa nós non o vemos. Ademais, se ata agora estaba tres cuartas partes da xornada e está claro que hai moito traballo que non se daba feito, agora que lle dedica, un terzo a Urbanismo? Estivemos tantos anos sen PXOM, agora que o temos hai que poñelo en marcha. Nos parece un disparate.

–O goberno trae a rodaxe destes anos pero, como equipo, sen esa figura que asumamos presidencialista que podía ser a de López, parten case de cero. Cales coida que poden ser as súas fortalezas e debilidades como executivo?

–Para min a debilidade é unha moi notoria. Ata o de agora a bandeira da xestión do alcalde da Estrada eran as obras faraónicas e vistosas, a golpe de cartos que nos viñan de fóra. Esa billa pechouse. Estamos nunha situación económica complicada e parece que o tempo das obras faraónicas se acabou. Nós sempre dixemos que gobernar con cartos goberna calquera. O problema é cando hai que xestionar. Para eles gobernar é facer obras. Para nós gobernar é xestionar. Entón, agora é a hora de xestionar: con menos cartos atender o que hai e melloralo. E estes tres anos o reto vai ser facer xestión pública, porque obras faraónicas non se van poder facer porque non hai cartos. Ese é o reto que ten el por diante. A fortaleza para min de Gonzalo é que é unha persoa con gañas e con bo talante para escoitar á oposición. Esperemos que se aproveite diso e saque o mellor de cada grupo para traballar todos en conxunto polo ben do concello. A debilidade? Pois aínda que parte dun grupo, como dicías, que trae rodaxe, non están acostumados a xestionar, senón a que López fixera obras faraónicas e eles poñerse detrás da foto.

–Cales pensa que son as pedras angulares polas que pasa o futuro da Estrada?

–A Estrada ten un problema de base: non foi capaz de atraer industria. Deixou esmorecer a nosa principal industria: a madeira e o agro. E tamén temos un problema de vivenda, que no se fixo nada ata o de agora. Hai que fomentar que a xente que ten pisos baleiros os alugue, pola rehabilitación de casas antigas no rural... Hai que dinamizar a vivenda na Estrada. E o mesmo cos baixos comerciais. Para iso se está na actividade pública: facer que o necesario sexa posible. A Estrada ten moitos problemas pero a consecuencia de todos eles é a perda de poboación e non nos podemos permitir baixar dos 20.000 habitantes. Entón: dinamización económica, vivenda e servizos orientados a mellorar a calidade de vida das persoas. E a dinamización económica pasa por tentar traer industria á Estrada, revitalizar o rural, apostar en firme polos produtores e apoiar aos comerciantes a través de límites nos prezos dos alugueiros, fomentando que a xente que ten baixos baleiros os alugue.

–Dicía hai un momento que vostede aprecia un cambio de talante no novo alcalde. Como rexedor que agora é, que consellos ou que advertencia lle faría?

–Eu penso que o que o que ten que ter un alcalde e non perdelo nunca e ser unha persoa honesta. A xente entende mellor que non se poida facer algo que prometerlle e despois non facerlle. Á xente hai que tratala como cidadáns, non como súbditos. Iso é o que lle diría ao novo alcalde. E, por outro lado, lle diría que defenda os intereses dos cidadáns, que ás veces son incompatibles cos intereses dos partidos.