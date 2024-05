Lalín abre o prazo para solicitar as axudas destinadas a entidades sen ánimo de lucro

Dende hoxe e ata o 6 de xuño está aberto o prazo de solicitude das axudas que outorga o Concello de Lalín a entidades sen ánimo de lucro para a realización de actuacións no ámbito dos servizos sociais. O extracto das bases saiu publicado onte no DOG. Esta convocatoria conta cun orzamento total de 10.000 euros. A contía máxima de cada subvención será de 1.500, podendo acadar ata o 60% do orzamento total do gasto presentado. Todos os gastos subvencionables teñen que ser desenvolvidos entre o 1 de xaneiro e o 31 de outubro deste ano. A concesión é por concorrencia competitiva. Os modelos para tramitar a axuda poden obterse en www.lalin.gal, no rexistro do concello ou na Concellería de Política Social.