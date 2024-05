El curso de digitalización de Amigos de Galicia reúne a 25 mayores vecinos de Rodeiro

Gran acogida en Rodeiro a los cursos de digitalización para adultos promovidos por la Fundación Amigos de Galicia. En total, 24 mayores de la localidad de Camba dieron comienzo el pasado día 21 de mayo a las clases en el Centro Cultural Municipal Manuel Lamazares, que continuaron ayer, y que concluirán el próximo martes. Virtudes, una de las participantes, relata que “es un curso muy interesante. Las clases son prácticas y bien explicadas. La tecnología avanza muy rápido y nosotros nos quedamos con lo más básico e imprescindible”. Otro de los participantes en el seminario, Javier, asegura que “normalmente me defiendo, pero había ciertas cosas concretas que quería aprender. En la primera clase me enseñaron a conectarme a la Wi-Fi y cómo compartir mi ubicación, cosas que me interesaban mucho y que me parecen muy importantes de saber”.