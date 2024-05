Ibuprofeno Teatro leva o rock ao auditorio da Bandeira con ‘Smoke on the water’ o día 26

Ibuprofeno Teatro leva a súa montaxe Smoke on the water ao auditorio Manuel Dopazo da Bandeira o vindeiro domingo, 26 de maio, ás 19:30 horas. A obra, que toma o seu título do mítico tema da banda inglesa Deep Purple, é unha traxicomedia sórdida con música en directo ambientada no universo do rock dos 70 e foi galardoada con dous premios María Casares (mellor actor protagonista para Josito Porto e mellor espazo sonoro para Mon Orencio). As entradas, a 10 euros, poden adquirirse no Concello de Silleda, na Taberna do Músico e nos bares Pukará e Arume.

O texto é de Santiago Cortegoso, quen asina tamén a dirección. Josito Porto, Belén Constenla, Adrián Rios e María Costas dan vida a uns personaxes fracasados e maltratados pola vida. Acompáñaos no escenario o músico Mon Orencio. Salvador del Río (iluminación), Pablo Giráldez O Pastor (espazo escénico), Marián Bañobre (vestiario), Baia Fernández (caracterización) e Carmela Bueno (axudantía de dirección e movemento escénico) completan o equipo artístico.