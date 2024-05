Erguer e o equipo de goberno da USC acordan un manifesto en apoio ao pobo palestino

O estudantado santiagués xa leva máis dunha semana de concentracións en solidariedade co pobo palestino, e este mércores a loita mudou ás rúas para facer ruído e pedir accións á universidade. Dende a organización estudantil Erguer convocouse onte unha concentración ás 12 da mañá na Casa da Balconada, sede da Xerencia da USC, para denunciar o que definen como “xenocidio sionista”. A mobilización rematou no reitorado, onde lograron reunirse co equipo de goberno. Xuntos acordaron un manifesto en apoio ao pobo palestino.

O obxectivo principal, como explica o responsable da organización, Artoi Gavilones, era “facer presión á Universidade e ter unha reunión con eles e intentar conseguir uns compromisos”. Tiveron apoio de colectivos internacionalistas como Mar de Lume e Galiza por Palestina.

A concentración de máis de medio centenar de estudantes comezou na Balconada e rematou no Reitorado, onde deixarían o seu manifesto. O que pedían é que “como mínimo a Universidade de Santiago condene o xenocidio que está cometendo o Estado ilexítimo de Israel no pobo palestino e un alto o fogo de inmediato. Sobre todo, o que poden facer as universidades e institucións académicas é non traer ningún tipo de conferenciante, nin acto que acolla persoas abertamente sionistas. Tamén desenvolver e intensificar as colaboracións coas universidades palestinas, que no caso da USC apenas hai, e axudar e destinar fondos para a súa recuperación. En definitiva, apoiar á comunidade palestina, xa que outras universidades xa comezaron con programas de acollida de estudantes e profesores”.

No final do percorrido, o estudantado entrou na sede do reitorado para deixar o seu manifesto e conseguiron esa reunión que procuraban. Xa na segunda planta, cos cánticos enchendo o corredor e as bandeiras palestinas batendo no chan, o goberno da universidade accedeu a reunirse con eles e escoitar as súas peticións. A esta reunión atenderon os membros de equipo de goberno e da universidade, entre eles o xerente, o responsable do gabinete do reitor, a vicerreitora de estudantes e o vicerreitor de profesorado.

Nesta reunión, acadouse un manifesto de oito puntos entre o equipo de goberno da USC e a asociación de estudantado. Artoi Gavilones comenta que “este é un importante paso para a nosa loita, pero non é a totalidades das nosas peticións”. Mais, destacan a importancia do último punto, no que se comprometen a “manter aberto o diálogo con todas as expresións de auto organización da comunidade universitaria”.

Dende o equipo da universidade, comentan que algúns destes puntos xa foran reclamados no seu momento pola universidade na declaración do claustro do 1 de decembro de 2023, onde xa se solicitaba o alto o fogo. Este documento de momento só indica o acordo entre estes dous equipos, aínda ten que ser revisado no próximo consello do goberno, que se celebrará o 31 deste mes. Dende Erguer comentan esperanzados que “en principio, vaise aprobar, vai a ir adiante”.