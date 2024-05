“Cambian as caras pero as políticas van ser as mesmas: gastar en fogos de artificio”

Xoán Reices foi un dos concelleiros que se sumaron á corporación municipal da Estrada hai un ano, froito dos resultados das eleccións municipais de 2023. El presentouse aos comicios liderando a candidatura do BNG e, con el, os nacionalistas melloraron os seus resultados e incrementaron representatividade. Agora asiste dende a oposición aos cambios no seo do goberno, aínda que tamén na bancada do Bloque houbo variacións, trala recente renuncia de Vanesa Iglesias Casal. Reices di que non lle sorprendeu a marcha de José López e tamén estima que o novo goberno resultante non parte de cero. Iso si, considera que o executivo queda cun grupo “moi feble” co que non agarda nin grandes cambios no xeito de traballar nin milagres.

–Aínda non se cumpriu un ano dende que tomou posesión a corporación resultante das municipais de 2023 pero mudou substancialmente o goberno, comezando pola figura do propio rexedor. Como asistiu a todos estes movementos como líder do BNG?

–Ben, o certo é que é algo que estaba nas nosas contas. Por un lado, a marcha de López era

relativamente esperada, pois para nós era evidente que quería irse da Estrada e que as súas ambicións estaban lonxe do Concello. Simplemente, a súa mala relación con Feijóo o impediu ata agora. O cambio de rexedor vivímolo con certa normalidade. Cambian as caras, pero no

fondo as políticas van ser as mesmas, gastar o que non hai en fogos de artificio deixando de lado as verdadeiras necesidades dos veciños e veciñas.

–Agardaba a marcha de José López entón? E o nomeamento de Gonzalo Louzao, ata o de agora edil de Urbanismo e Medio Rural como sucesor?

–Como digo, a marcha de López era máis ou menos previsible, dentro de que poidera suceder ou non. Nós sempre tivemos claro que na súa cabeza estaba en medrar persoalmente, non o ben do Concello da Estrada. Agora, demostrouse. O nomeamento de Gonzalo? Para nós o relevante son as políticas que se poñen en marcha, e polo tanto, como dixen antes, no substancial nada vai mudar, os intereses dos veciños e veciñas serán a última prioridade do actual alcalde. Así foi con López.

–Aínda non se celebrou o pleno que, se estiveramos falando tras un proceso electoral, chamariamos “de organización”. En todo caso, si que van cambiar carteiras e dedicacións. Que lle parece a proposta que fixo pública o goberno do PP?

–As novas competencias son un encaixe de bolillos para contentar a todas as familias do PP estradense. En todo caso, haberá que xulgar os cambios polo traballo que desenvolven, mais non agardamos milagres.

–O executivo trae a rodaxe dun ano de xestión pero, en certo xeito, os dirixentes parten de cero. Cales pensa que poden ser as dúas debilidades e fortalezas?

–Pois penso que a maior fortaleza que pode ter o novo goberno do PP é que ten tempo para darse publicidade e afianzarse no goberno antes das eleccións. Saír na prensa e dar a coñecer as partes positivas que poida ter a súa xestión.En canto ás negativas, penso que a adaptación aos cambios vai ser difícil, xa que non teño moi claro que saiban xestionar os cambios nin a capacidade que poidan ter para levar as concellarías. De todos os xeitos, tendo en conta que consideramos desastrosa a xestión ata o momento, non pensamos que o cambio vaia ser notable.O goberno non parte de cero. O alcalde substituto xa ten 4 anos nas súas costas como concelleiro con responsabilidades e o núcleo duro bastantes máis. En xeral, penso que queda un grupo moi feble, a pesar dos seus anos de experiencia, porque así o demostraron ao longo de todo este tempo. Non agardo grandes cambios no seu xeito de traballar.

–Que impresión lle merece o que semella un cambio de rumbo? Louzao fala de que o seu ha ser un goberno máis rural...

–A min non me semella un cambio de rumbo. O PP leva gobernando ininterrumpidamente desde 2011. En todos estes anos non fixo nin un só saneamento no rural, a pesar de que se contaron con fondos europeos que se empregaron noutras cousas menos importantes. Dicir que agora si, agora é o mandato do rural, é unha tomadura de pelo aos veciños e veciñas. Ogallá este cambio sexa efectivo e vexamos cumpridas a promesas de hai máis de unha década. Lamentablemente, non pensamos que vaia ser así.

–Tamén no seo do BNG houbo cambios recentes. Vanesa Iglesias Casal renunciou á súa acta. Como sabe, o seu paso pola corporación deparou varias situacións que non estiveron exentas de polémica. Garda a súa marcha algunha relación?

–En primeiro lugar, non, a saída de Vanesa, como dixemos, é unha cuestión de dispoñibilidade. A situación dos autónomos todos a coñecemos, o que moita xente non coñece é o sacrificio que temos que facer os concelleiros que non estamos no goberno para levar o traballo do Concello ao día. Especialmente cando, dun xeito pouco ético, se nos notifica dos plenos e das comisións co mínimo tempo posible. O que si que me parece é que dende a prensa se ten unha vara de medir diferente cuns partidos que con outros. Durante o goberno de López houbo incontables faltas de respeto e saídas de tono por parte do alcalde que se lle perdoaron, mentres se tratou inxustamente a Vanesa por situacións iguais ou menos importantes. Pero a iso, estamos acostumados.

–Considera vostede entón que a súa compañeira non actou de xeito inapropiado para unha representante pública nalgunha ocasión? É dicir, que todo foi culpa da prensa?

–Está claro que todos cometemos erros. O que non me parece xusto é que os erros duns se traten dun xeito distinto aos erros dos outros. Que uns se disimulen ou se pasen por alto e que aos outros se lle dea unha importancia esaxerada, chegando a causar ata persecución mediática.

–A xuízo do BNG, cales coida que son as pedras angulares para o futuro da Estrada, a mesma pregunta plantexada estes días ao novo alcalde e tamén ao voceiro do PSOE?

–Ben, hai moitas cousas que cambiar na Estrada. Moitas dende outras administración, e tamén moitas dende o noso goberno. En primeiro lugar, deixar de endebedarse e de facer obras secundarias, cando hai moitos problemas importantes que solventar. Parecera que o goberno da Estrada está máis enfocado a facer obras que sirvan para que os recorden, que en arranxar os problemas reais. O certo é que temos un problemón cos servicios do rural, que temos un problemón coa vivenda, co solo industrial, cun PXOM mal feito, coa SAF...e todo isto provoca, por suposto, o problema demográfico que nos ten a piques de perder os 20.000 habitantes e o conseguinte financiamento. Eu penso que estas cuestións son fundamentais e que xa darían para romperse a cabeza durante 4 ou 8 anos. En cambio, o PP está máis centrado en cuestións que lle dan votos, mentres os problemas dos veciños e veciñas están aí, catro anos máis, até que haxa un goberno que de verdade lle dea solución.

–E as urxencias? Cales son as cuestións que máis lle preocupan agora mesmo ao BNG na Estrada?

–Dende logo que nos parece urxente a falta de vivenda asequible. Tanto pública como privada. A púbica non é, obviamente, obxectivo de ningún dos gobernos do PP. Nin aquí nin en Compostela nin en Madrid. Non beneficia aos seus amigos e non se van centrar niso. O saneamento do rural tamén ten que ser algo prioritario para este goberno. Por outro lado, tamén é urxente a construción da Variante e medidas de seguranza vial na N-640, non se pode permitir que haxa tantos accidentes. Tamén a accesibilidade das rúas que non son a principal é un tema urxente que parece que sempre queda oculto detrás de outras cuestións. O problema da saúde mental tamén é un problema moi urxente ao que non se lle dá importancia dende ningunha administración. E solo son exemplos. Hai moito por facer.

–Coincidiu con Gonzalo Louzao no instituto e sei que os une unha relación de cordialidade. Que consello lle daría e que advertencia?

–Penso que o modo de funcionar e os obxetivos do BNG e do PP son moi distintos, non sei se terá algún tivo de validez calquera consello que poida darlle. Non obstante, recoméndolle que traballe con humildade e xustiza. A miña advertencia é que eu, máis o BNG, imos estar atentos a todos os fallos que poidan cometer na xestión. Ese, claro, é o noso traballo.

