“Foi un abandono en toda regra que nos deixa un goberno descabezado e enfrontado”

Luis López Bueno non é novo na corporación municipal da Estrada. Dende hai cinco anos é líder e voceiro do PSOE, o principal grupo da oposición municipal. Coma tal, asistiu neste último mes aos cambios no seo do goberno do PP e di que o fixo como tocaba: como espectador silencioso e respectuoso. Agora ben, pensa que a marcha de José López Campos, o alcalde escollido nas urnas polos estradenses hai un ano, foi “un abandono en toda regra” e interpreta a elección de Gonzalo Louzao como relevo con perspectiva electoralista de cara ás municipais de 2027. Non comparte as súas primeiras decisións en materia de distribución das responsabilidades de goberno pero cre “pretencioso” dar consellos. Só suxire que o novo rexedor non se deixe levar polo partidismo para que todos os grupos políticos traballen pola Estrada.

–Non estamos a 100 días despois dunhas eleccións municipais, o tempo que habitualmente lle dariamos a un novo goberno, pero si transcorreu xa un mes dende un cambio á fronte do executivo da Estrada que resultara dos últimos comicios locais. Como asistiu a todos estes movementos como líder do principal grupo da oposición municipal?

–Coa tranquilidade que se lle supón á alternativa de goberno. O PP tiña que resolver os seus asuntos internos e nós gardamos un silencio respectuoso, correspondíalles a eles decidir como reorganizar o goberno. O que me está sorprendendo é a tardanza en organizar a Casa Grande, vai un mes dende que Gonzalo Louzao foi investido alcalde e aínda están sen facer as delegacións nos concelleiros e concelleiras do Goberno.

–Agardaba a marcha de José López? E o nomeamento de Gonzalo Louzao, ata o de agora edil de Urbanismo e Medio Rural como sucesor?

–Este é un escenario que nós xa tiñamos valorado, non nos colle co pé cambiado. Dito isto, eu tíñaa por unha hipótese posible pero moi improbable. José repetiu mil veces que ía acabar o mandato: nos mitins, aos seus concelleiros e concelleiras, aos veciños e veciñas... Eu penso que este é un abandono en toda regra e que nos deixa un goberno descabezado e enfrontado.Sobre a decisión de colocar a Gonzalo Louzao o PP xa xoga con perspectiva electoralista de cara ao 2027, esta decisión só se pode entender nese marco.

–O PSOE valorou os cambios no organigrama, pendentes aínda de aprobar en pleno, para o funcionamento do novo executivo. Son da opinión de que Louzao se equivoca quedando coas responsabilidades de Medio Rural...

–Por suposto que se equivoca e el sábeo, en 15 días pasou de buscar concelleiro de Rural a quedar el mesmo coas competencias, isto pódese comprobar na hemeroteca. Ser alcalde significa executar un proxecto político, e leva moito máis tempo pensar no futuro da Estrada e tomar decisións estratéxicas que resolver os problemas da área de Rural. Moi lonxe de gañar protagonismo, as parroquias quedan sen un posto fundamental na xestión diaria do Concello. Ademais de ter un departamento colapsado pola falta dun Perito municipal, agora non hai concelleiro con dedicación case total a esa área. É un disparate facer que Rural perda a súa entidade propia dentro do Goberno.

–Tampouco ven clara a decisión coa carteira de Urbanismo...

–Claro que non. É outro dos servizos municipais que están practicamente colapsados e que copa as consultas dos veciños e veciñas. A impresión que teño é que Amalia Goldar na práctica non vai levar esta área de goberno porque xa ten bastante traballo con Servizos Sociais. É unicamente unha escusa para aumentarlle 10.000 euros de salario e levala a unha dedicación exclusiva. Habémolo saber co tempo, pero estou convencido de que é un “premio” para calmarlle os ánimos. Amalia e Juan Constenla puxéronse a disposición do PP para asumir a Alcaldía cando xa sabían que o elixido era Gonzalo. Isto quere dicir que ambos querían a Alcaldía, non hai que esquecerse diso.

–Nalgo no que si semella que están en sintonía e no feito de que se crea un área de Vivenda, un eido no que o PSOE pediu políticas en varias ocasións...

–Non creo que se resolva o problema creando unha concellería, ten que ter contido político. Xa o dis na pregunta, eu pido política de vivenda non unha concellería vacía de contido. Son cousas moi distintas. Penso que o concelleiro ou concelleira de Urbanismo debería asumir esas competencias e buscar inversións do IGVS na Estrada, traballar para recuperar parte das 4.000 vivendas baleiras das parroquias e facilitar o investimento privado en promoción inmobiliaria na Estrada.

–O goberno trae unha rodaxe xa pero, en certo xeito, parten de cero. Cales pensa, como adversario, que poden ser as dúas debilidades e fortalezas?.

–Eu non comparto que comecen de cero, de feito foi o propio Gonzalo Louzao o que dixo que non é un recén chegado. Ademais xa ligou a súa acción política a cumprir o programa electoral do PP sen cambiar nin unha soa coma. Penso que non acerta, porque as prioridades da Estrada neste momento están moi lonxe de ter un parque de millóns de euros, por exemplo. Penso que a maior debilidade do PP vai ser a ausencia de novidades no seu proxecto político e a ineficacia na xestión municipal.

–Cales son, ao seu xuízo, as pedras angulares para o futuro da Estrada, a mesma pregunta plantexada estes días ao novo alcalde?

–Atraer industria, facer política de vivenda, combater o reto demográfico e mellorar os servizos públicos. Penso que son os problemas que nos están lastrando dende hai moitos anos sen que o PP fora capaz de enfrontarse a ningún deles. E os datos están aí: perdemos un 2% do PIB entre 2018 e 2020 e perdemos 1.297 veciños en 10 anos. Son cifras dramáticas que non pintan un futuro mellor. Hai que resolver estes problemas con propostas concretas, como intentamos facer dende o PSOE.

–Falou o novo alcalde de que este sería un goberno cunha filosofía máis rural. Que opina?

–Que de momento é unha declaración de intencións pero nada máis. Xa falamos de que rural perde ao seu concelleiro e non creo que este goberno vaia destinar os recursos económicos que fan falta para mellorar os servizos públicos no rural, que é cara onde debemos camiñar.Hai algunha boa nova, por exemplo o anuncio de dous desbroces por parroquia. No ano 2021 propuxémolo nós e a resposta de Gonzalo Louzao foi que era “imposible”. Finalmente estase demostrando que se poden facer moitas cousas pequenas pero importantes habendo vontade política. As propostas que facemos dende a oposición son boas para os veciños e veciñas.

–Louzao aseguraba nunha entrevista recente que el agardaba que o candidato do PP para 2027 fora José López. O agora conselleiro dixo que xa tiña asegurado que o seu ciclo se limitaría ao famoso 4x4. Coida que se estivo preparando ao agora rexedor como o próximo alcaldable?

–Pois penso que non. Non é ningún segredo que no anterior goberno existía un “núcleo duro” que tomaba as decisións importantes, e tamén é público que Gonzalo Louzao non estaba nel. Se o estiveran preparando para 2027 xa participaría desas decisións para estar ao tanto de todo. El mesmo recoñeceu publicamente que está aterrizando.

–Pensa Luis López ser o líder socialista que lle plante fronte nesta convocatoria?

–Aínda estamos moi lonxe diso. O que podo dicir é que terei que tomar as miñas decisións cando chegue o momento. Tamén teño que dicir que no meu partido os candidatos e candidatas temos que superar un proceso de primarias e obter a confianza dos afiliados e afiliadas, que teñen a decisión final. O que podo garantir é que tomaremos a decisión poñendo por diante os intereses da Estrada.

–Coincidiu con Louzao no instituto e sei que os une unha relación de cordialidade. Que consello lle daría e que advertencia?

–Igual é un pouco pretencioso darlle un consello ao alcalde. Penso que o mellor que lle podo dicir é que se centre en pensar que Estrada quere no futuro e como chegar a ela. A modo de advertencia diríalle que non se deixe levar polo partidismo, que aquí todos os grupos políticos estamos para traballar pola Estrada.

