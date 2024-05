“No hay mejor sitio para mi trabajo que la casa de mis abuelos en Alemparte”

La Fundación Basque Culinary Center organiza la tercera edición de “100 Jóvenes Talentos de la Gastronomía”, una selección de profesionales menores de 30 años de toda España al que el organismo les augura un gran futuro. En esa lista aparecen cuatro gallegos entre los que se encuentra la lalinense Tania Fafián Vázquez, apicultora y fundadora de Mel Os Catro Ventos, que vende su producto en la Praza de Abastos de Compostela.

–¿Cómo se llega a formar parte de una relación como esta?

–Si te soy sincera, yo fui allí y me vine sin saber quién me seleccionó. Yo realmente nunca estuve en el Basque Culinary Center. A mi me llamaron por teléfono y de hecho les pregunté y me dijeron que hacían una investigación previa a la selección. Desde luego, para mi fue una muy grata sorpresa.

–¿Qué supone desde el punto de vista profesional entrar a formar parte del selecto grupo?

–Para empezar, a nivel emocional te da brillo porque al final los del sector primario, que era mi caso, vivimos un poco en la sombra y cuando llegué allí me di cuenta de que muchos de mis compañeros eran chefs y cocineros. Me sentí un poco con el síndrome del impostor preguntándome qué hacía allí con toda esa gente. Me di cuenta de cuán importante es tu producto como para que después lo disfrute el cliente. La verdad es que me vine un poco arriba porque es un logro de un proyecto que sólo tiene dos años y que empecé con algo de miedo. Es un sorpresa total, desde luego.

–¿Qué hizo que se liara la manta a la cabeza para dejar su trabajo y dedicarse a la apicultura?

–Intenté buscar una vía, que no sabía exactamente cuál iba a ser pero finalmente fui encontrando a gente correcta en el camino y fue cuando me convencí de que en la apicultura estaba mi sitio. También me llena más porque es algo mío y algo que no me viene de tradición familiar por ejemplo.

–¿Cómo está siendo la experiencia de poder vender miel en la Praza de Abastos de Santiago?

–Muy bien. Ahí vendo muchísimo de mi producción y de hecho hay parte de la producción de alguna miel en concreto que ya está reservada antes de que salga a la venta. Desde luego, más contenta no puedo estar porque hay algún producto que gustó mucho y ya lo tengo reservado cuando todavía no lo saqué de las colmenas.

–¿Cuál es el futuro de “Mel Os Catro Ventos” después de ser distinguida en San Sebastián?

–Me encantaría poner en marcha una línea de nuevos productos aunque es algo complejo porque hay que pasar por un montón de filtros para sacar un producto de cosmética al mercado. Tiene que ir a un laboratorio y como digo pasar por unos filtros importantes. Es un poco a largo plazo porque ahora estoy un poco aterrizando de todo esto y disfrutando del camino porque lo primero es que tenga buena acogida y tener futuro en esta profesión.

–¿Por qué eligió Alemparte para su nueva aventura apícola?

–Volví porque ahí tengo la casa de mis abuelos, que estaba libre. No creo que exista mejor sitio porque fue donde me crié de pequeña y pasé mucho tiempo allí. Me siento en la casa de verdad y a gusto.

–¿Planea nuevas formas de venta para su miel lalinense en un sector tan masculinizado?

–Estoy creando la página web y no sé si a largo plazo podré seguir de forma presencial en la venta directa o lo voy a hacer de otra manera. Por el momento me agrada ir a Santiago porque viví allí mucho tiempo y como que estoy conectada con la ciudad. Además, cada vez hay más mujeres que se dedican de forma profesional a la apicultura y es algo que me gusta mucho porque es un sector con limitaciones físicas.

