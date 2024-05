Conta atrás para os Encontros

O vindeiro día 1 a contorna do mosteiro de San Lourenzo de Carboeiro acollerá os XXV Encontros de Música Tradicional nos que a música será, coma sempre, protagonista. Organizados pola Asociación Cultural Santa Ferreña, a xornada arrancará las 12.30 horas coa sesión vermú previa á poxa das andas e a Procesión de Santa Ferreña, que, portada por fieis aos Encontros, irá acompañada polas personaxes dos Papamoscas de Viravolta. Tamén haberá danza e cocas.

Xa co percorrido da patroa rematado será o momento da apertura da exposición Un cuarto de século encontrándonos, proposta acompañada por títeres da colección do grupo de marionetas lalinense Viravolta. Tamén repetirá a feira de artesanía, con postos de distintos produtos artesáns feitos en pedra, cerámica, tecido, coiro, madeira, fibras naturais, materiais de refugallo en forma de abelorios, instrumentos, complementos ou xoguetes.

Xantar

Para o xantar a organización ofrece dúas alternativas, una delas vegana. A primeira está composta por un menú a base de empanada e xarrete estufado con patacas, e na outra servirase empanada vexetal e arroz con verduras c cogomelos. As dúas teñen un prezo de 22 euros para os maiores de 11 anos e a rapazada que non chegue a esta idade pagará a metade. O menú inclúe pan, viño, auga, sobremesa, café e gotas. Para a compra anticipada a organización habilitou o enlace https://bit.ly/xantarcarboeiro2024, no que se poderá consultar as indicacións para realizar o pago mediante transferencia bancaria e as reservas péchanse o día 26 ou ata esgotar existencias. Tamén será posible mercar os tiques na festa logo de rematar a venta anticipada. Ademais do servizo de xantar haberá na cantina bocadillos, empanadas, tamén coa alternativa vexetariana. Prégase aos visitantes que consuman na cantina, pois esta é unha importante fonte de financiación da festa.

Xa durante a tarde haberá xogos populares e tradicionais coa ludoteca itinerante de xogos artesanais de Soroas. No claustro do mosteiro reservarase un espacio denominado Recuncho de tocar. Xuntar aos máis novos con persoas de maior idade é parta filosofía dos Encontros e tamén a tradición popular. A oral terá como protagonista ao contacontos Celso Fernández Sanmartín, que presentará o seu espectáculo Vivir do conto contando nos tempos da Panorama. Xa de cara á noitiña comenzará a foliada.

Tamén haberá un espazo reservado para a acampada, un lugar de descanso que debe ser respectado.