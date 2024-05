¿Cómo se ha llegado a los retrasos de los pacientes oncológicos del CHUS?

La enorme controversia provocada por los retrasos en las revisiones de pacientes oncológicos del CHUS ha terminado esta semana con un soplo de optimismo. La Asociación de Pacientes del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, que denunció la situación el lunes, mantuvo 24 horas después una reunión con el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el nuevo gerente del área compostelana, Ángel Facio, y encontró en los responsables del Sergas “intención” de escuchar sus demandas y abordar unos cambios que deberán solucionar las demoras de varios meses en las citas para la revisión médica a pacientes en tratamiento oncológico.

Dichos retrasos han generado una situación límite para estos enfermos, hasta el punto de que Defensor del Paciente solicitó esta semana a la Fiscalía de Galicia la apertura de una investigación ante la “gravedad” del asunto. En su escrito, esta asociación pide determinar si la Xunta “pone en grave riesgo a mujeres con patologías oncológicas” por la demora en la atención médica en un “supuesto intento de ahorrar dinero”. Algunos de estos pacientes relataron de forma pública este martes como estas demoras les están afectando “física y anímicamente”.

Sus testimonios ponen el foco en el propio sistema de citas, conocido como “el buzón”, según el cual al finalizar su última revisión se quedan a la espera de que les llamen para poner fecha a la siguiente. “Seguimos saliendo de nuestras consultas de revisión sin una cita fijada, ya que se nos introduce en el sistema de buzón y quedamos en un limbo en el que ni figuramos en ninguna lista de espera ni sabemos cuándo seremos atendidas”, denuncian.

La necesidad de un cambio en este sistema de “buzón” es precisamente lo que trasladó la Asociación de Pacientes del CHUS al nuevo equipo del Sergas durante la reunión que mantuvieron el martes, tras alabar la celeridad con la que se produjo el encuentro y el “cambio de actitud” respecto a la anterior gerente del área sanitaria de Santiago, Eloína Núñez. Caamaño auguró una solución en un “plazo breve” para este problema e insistió en que los retrasos únicamente se han producido en citas de “revisión de pacientes, curados la mayoría” y no en pacientes con la enfermedad activa. La gran pregunta, no obstante, es cómo se ha llegado a esta situación. Y la respuesta la ofrecen varios profesionales sanitarios consultados por EL CORREO GALLEGO.

“Hace dos años hubo movimiento de personal a raíz de la OPE (Oferta Pública de Empleo) y en Santiago se redujo la plantilla. Ignoro por qué se sacan más plazas en un sitio que en otro pero nuestra realidad es esta: continuamos siendo menos de los que éramos hasta ese momento. Por ello, no podemos atender todo lo que atendíamos”, explica un oncólogo que trabaja en el área sanitaria de Santiago. “En esas circunstancias se prioriza el trabajo. Hay cosas que no puedes dejar de atender, como pacientes que están a tratamiento activo con quimioterapia o primeras visitas, eso se prioriza. Pero dejas de ver a pacientes que están en una etapa de seguimiento o con tratamientos orales sin efectos secundarios”, añade.

La situación, asegura, ha generado “una lista de espera que nunca había ocurrido. Y que nunca se ha llegado a solucionar”. La clave, en su opinión, es que el CHUS nunca ha llegado a recuperar la plantilla que tenía en el pasado. “Ya en 2023 los oncólogos hicieron horas extra porque se había generado una lista de espera, pero en ningún momento se solucionó el problema de base que es actualizar la cifra de personas que se necesitan para sacar el trabajo adelante. Este problema existe desde hace tiempo y se conoce desde hace tiempo pero no se ha solucionado”, afirma.

Otra clave en la ecuación es el hecho de que cada vez hay más diagnósticos de cáncer, pero también más supervivientes. Los tratamientos son mejores, se diagnostica antes y se cura antes pero hay más pacientes oncológicos. “Esa es otra realidad. El número de pacientes ha crecido y no sé sí los servicios de oncología, ya no solo en Santiago, sino en general, crecen en la misma proporción. Es un problema de gestión a nivel sanitario”, concluye este oncólogo.

Envejecimiento

En dicha gestión –y en el aumento del número de pacientes– pone el foco un médico con décadas de experiencia como jefe de servicio en Santiago. Y apunta a dos causas fundamentales en Galicia: el envejecimiento de la población y el exceso de demanda. “Las listas de espera son uno de los problemas más complejos de la Sanidad. Como jefe de sección una de mis responsabilidades durante años fueron las listas. Formé parte del panel de expertos en Galicia y en el Ministerio de Sanidad durante los gobiernos socialistas. Mi primera opción era gestionar la demanda. Los sanitarios que hemos tenido responsabilidades sabemos que los recursos son siempre limitados y las soluciones muy complejas”, explica, antes de puntualizar que el bajo gasto per cápita en España también está en relación con los bajos salarios de los sanitarios.

¿Cuáles son las consecuencias para los pacientes del CHUS de dichos retrasos? “Lógicamente, en los que están curados la repercusión es menor que en aquellos con tumor”, señala otro oncólogo que ejerce en A Coruña. Tal y como relataron esta semana, para los pacientes unas esperas que sobrepasan los cinco meses o salir de las consultas de revisión sin una próxima cita fijada supone caer en un limbo que les está llevando al límite de sus fuerzas.

“Pedimos asistencia de calidad y empatía en la consulta”

Tres pacientes oncológicas se acercaron a la redacción de EL CORREO GALLEGO para dar testimonio de la situación en la que se encuentran en cuenta a sus revisiones. Lo hicieron poco después de haberse reunido con el nuevo conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el recién nombrado gerente del Área Sanitaria de Santiago-Barbanza, Ángel Facio. Coincidieron en valorar positivamente la disposición de los titulares de Sanidad y del CHUS (Hospital Clínico) pero también en remarcar que haya un compromiso y no se quede en las intenciones, sino que dicho encuentro venga acompañado de resultados. “El conselleiro defendió la idea de que el sistema del buzón puede ser útil para determinados casos, pero nosotras no sabemos en qué casos puede serlo no saber cuándo te van a citar”, así habla Patricia Villasenín, paciente oncológica desde 2022 por un cáncer de mama triple negativo –que sólo se trata con quimioterapia– Villasenín explica que ahora “aún no me afecta el retraso de las citas pero estoy a punto de entrar en esa fase”, explica que las revisiones “son lo único que nos garantiza que el cáncer no va a volver y que si vuelve estaremos en situación de luchar otra vez”. También la silledense Aida Castro hace referencia a la tardanza de las citas, en su caso lleva un retraso de cinco meses, “pero hay demoras de hasta ocho” y recuerda que antes de la actual situación “en el Hospital de Día ya estaba todo bastante sobrepasado pero va a peor, hay pacientes que pasan a tratamiento de inmunoterapia sin haber tenido antes consulta”. Castro pone el foco en el servicio de enfermería “hay una enfermera para todo el servicio de oncología”, situación que ella supone que también es “agobiante” para el propio personal, por eso desde la Asociación de Pacientes del Clínico se lucha para que se incremente el número de profesionales. Aida Castro reclama una atención “psicológica que no tenemos” y Míriam Rodríguez apela a la “empatía”. “En la última consulta que tuve al terminar la quimioterapia la despedida fue “después de cirugía pasas por aquí”, como si fuese un restaurante”. “Pedimos asistencia de calidad y que nos expliquen de pe a pa cuál es nuestra situación”, reivindica, ya que ella fue sometida a una cirugía de reconstrucción con prótesis definitivas cuyo resultado estético “ha sido negativo” al igual que la elección de las prótesis, por lo que “tengo que someterme a una técnica de lipofilling –inyección de grasa– para retirar las prótesis que me está haciendo daño”, explica.