A Estrada saborea un salmón de oro

Al salmón, en A Estrada, no le gusta el agua. La lluvia se encargó ayer de deslucir la celebración gastronómica por excelencia del municipio en una fecha tan especial como la de sus bodas de oro. Pese a que el tiempo no acompañó durante la degustación popular, haciendo que muchas de las mesas exteriores no pudiesen recibir a los comensales para los que estaban dispuestas, el saber hacer de los restauradores hizo que la edición en la que la Festa do Salmón cumplió sus 50 años de historia terminase dejando buen sabor de boca. En la cita se distribuyeron alrededor de 2.400 raciones, lo que equivale a 4.800 pinchos que emplearon el salmón como ingrediente protagonista de la elaboración.

La Big Band Carlos Barruso, en su concierto. | // BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO / Ana Cela

Como es tradición, a mediodía el foco festivo se puso en el Teatro Principal, donde se vivió la parte más institucional de la celebración. El acto estuvo protagonizado por el pregón y la entrega de las insignias Salmón de Ouro. Fue el historiador y heraldista Luis Ferro Pego el encargado de ofrecer el pregón con más tradición de los que se pronuncian en A Estrada. “No hay mejor pregonero para estos 50 años que Luis Ferro”, dijo María Jesús Fernández Bascuas, que ejerció de maestra de ceremonias. Fue ella la que presentó a un pregonero que es un profundo conocedor de la historia estradense y un estudioso concienzudo de campanas, relojes de sol, relojes de torre y un largo etcétera, con ensayos reconocidos y premiados, dentro y fuera de A Estrada. Él tomó la palabra y se reconoció nervioso ante la responsabilidad de hablar para los estradenses en una fiesta con tanto peso como la del Salmón y en una edición tan emblemática como la que conmemora el medio siglo transcurrido desde que en el año 1974 un grupo de estradenses decidieron aunar esfuerzos para impulsar este evento gastronómico. “En los ríos nace y crece una riqueza”, dijo Ferro, que se refirió al Ulla como “la columna vertebral” del territorio estradense. No obstante, no dejó pasar de largo la ocasión de apuntar que no recibe el cuidado que merece y que, quizás, ello explique que la presencia actual del salmón en estas aguas dista mucho de la abundancia de antaño. Abogó desde esta tribuna por conseguir inculcar en la sociedad la conciencia de dispensar un mejor y mayor cuidado al río, del que sale el salmón que ayer remontó hasta su solapa para distinguirlo como Salmón de Ouro.

Grupo disfrutando de las raciones en el exterior del Novo Mercado. / Bernabé/Lucía Abeledo

Fue después momento de imponer esta misma insignia al músico Simón Couceiro Riveira y a Argentinos Burguer. El clarinetista y profesor no pudo acudir a la entrega por estar participando en un concierto. con la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela. En su lugar recogió el Salmón de Ouro su madre, Amparo Riveira, si bien Couceiro estuvo presente en el acto a través de un vídeo en el que agradeció este “pequeño gran tesoro” que recibe y con el que no se olvidó, entre otros, de recordar a sus maestros del Pérez Viondi que lo animaron desde pequeño a salir al escenario.

Trofeo Sondodance de baile, en el marco de la fiesta. | //BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO / Ana Cela

Tras su sentido discurso llegó otro momento cargado de emociones. Marta Ventura y Sindo Pose, fundadores de Argentinos Burguer en el año 1980, recibieron el reconocimiento público en esta fecha tan especial. Les llega el Salmón de Ouro después de que el establecimiento que ahora dirigen sus hijos, Guillermina y Gonzalo, haya conseguido poner el nombre de A Estrada en el título que distingue la de este establecimiento como la Mejor Hamburguesa de España. Sin embargo, la resonancia mediática de este logro –apuntó Fernández Bascuas– no hace más que sumarse a una toda una trayectoria en la que Argentinos se lanzó a la conquista del paladar y a ofrecer, desde hace más de cuatro décadas, un viaje por la gastronomía del mundo sin salir de A Estrada.

Trofeo Sondodance, unas de las actividades paralelas a la fiesta. / Bernabé/Lucía Abeledo

Seguidamente, fue el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, el que tomó la palabra. Dijo el exalcalde que este era para él un discurso “difícil”, habida cuenta del poco tiempo transcurrido desde que dejó la Alcaldía de A Estrada. Apuntó que no quiso afrontar el momento con algo escrito e hilvanó su intervención combinando referencias a la tradición salmonera de estas tierras con los cambios recientes en el Concello. “El Ulla marca nuestro carácter como estradenses”, dijo, recordando que A Estrada tiene más de 40 kilómetros de frente a este cauce. Recordó las palabras colocadas al pie de la escultura del Salmón colocada en la Porta do Sol: “a afouteza dun pobo mídese polo seu transitar contracorrente”.

Rueda observa el salmón expuesto en uno de los puestos. / Bernabé/Lucía Abeledo

El último en intervenir fue el actual alcalde, Gonzalo Louzao Dono, que consideró que, si hay una fiesta que define a los estradenses, es la Festa do Salmón, para la que propuso trabajar para que se distinga como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Recordó, en una edición tan especial, que esta es una celebración nacida de la unidad y la hermandad entre los estradenses.

Público degustando salmón en la calle. | // BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO / Ana Cela

La música de banda tomó el protagonismo tras los discursos, con una breve actuación a los pies del consistorio. Seguidamente, las autoridades llegaron a la Praza de Galicia, donde se les sumó el presiente de la Xunta, Alfonso Rueda, para encaminarse juntos hacia la Praza do Mercado. A esa hora la Big Band del Obradoiro de Música Moderna Carlos Barruso tocaba ya para quienes trataban de conseguir sus raciones de salmón, para aquellos que ya se dedicaban a saborerarlas o para los muchos que decidieron escapar de la lluvia llevándose los platos a casa.

La banda, actuando a los pies del consistorio. | //BERNABÉ/LUCÍA ABELEDO / Ana Cela

La degustación popular arrancó sobre las 13.00 horas. Este año sumó como novedad la venta anticipada en los locales participantes, modalidad escogida por 700 comensales. La organización estimó que se distribuyeron 2.400 barquetas, con dos pinchos cada una. En esta ocasión se sumaron a la cita Os Peares, Malo Será, Míster Pizza, Velis, Cervela, A Casa do Pan, O Lagoeiro, Samaná y Río Liñares. Pese a la venta anticipada, las colas fueron inevitables, si bien ya se habían aligerado bastante cuando llegó el presidente de la Xunta al Novo Mercado. Alfonso Rueda, acompañado por el conselleiro de Cultura, el alcalde y varios integrantes del gobierno local, departió con los hosteleros y otros expositores presentes en la cita gastronómica, probando el salmón y algunos otros productos de la zona, como las fresas de Berres.

El pregonero, Luis Ferro, recibe la placa. / Ana Cela

Preocupación por los eólicos

de que Rueda se adentrase en el mercado, vecinos de la zona de Vea afectados por el parque eólico Monte Xesteiros aprovecharon la visita del presidente para hacerlo partícipe de su preocupación y oposición al proyecto, haciendo hincapié en su proximidad a las viviendas –le explicaron que serían aerogeneradores de unos 200 metros de alto a 700 metros de las casas–, incidiendo en el impacto sobre nacimientos de agua, ríos y viviendas. El presidente escuchó sus argumentaciones y les trasladó que estudiaría el caso.

La L Festa do Salmón se rodeó de otras muchas actividades, como el GastroTur do Ulla, que en la tarde de ayer bajó el telón en el recinto expositivo, una nueva edición del Torneo Sondodance de Baile Deportivo, concentración de motocicletas, exposición de bonsáis en la Sala Abanca y el tradicional concierto de la Coral Polifónica Estradense en el Teatro Principal.