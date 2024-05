A veciñanza de Parada fará a súa ruada o sábado día 25

A Asociación de Veciños da Parroquia de Parada, en colaboración co Concello de Silleda, organiza o vindeiro sábado, 25 de maio, unha ruada a que están convidados todos os habitantes da parroquia. O evento dará comezo a partires das 17.30 horas e conta con música, baile e cantares polos lavadoiros da “Ruta da Auga”. A foliada de Parada espera poder xuntar ao maior número de veciños para poder pasar un serán agradable e echeo de confraternidade. Cómpre lembrar que en edicións anteriores esta celebración chegou a xuntar a máis de medio cento de persoas de todas as idades. En Parada hai alomenos oito fontes de cantería e lavadoiros, que servirán para enfriar as cervexas.