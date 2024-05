“Importa estar cómodo coa xente coa que tocas”

Con “Ti que me levas”, o tema que Xurxo Souto converteu no himno da undécima edición dos Premios Martín Códax da Música, arrancou a gala do pasado mércores no Pazo da Cultura de Pontevedra. Entre os galardóns entregados esa noite, os músicos lalinenses Benxa Otero e Iago Mouriño foron distinguidos na sección de jazz e músicas improvisadas xunto a Pablo Sanmamed Trío. Otero foi o único que asistiu ao evento. Este mestre do Conservatorio de Lalín que durante moitos anos foi docente de linguaxe musical no Conservatorio de Música Tradicional e Folque da capital dezá abre a súa experiencia cara a outros ámbitos creativos como son a poesía e a fotografía, e neste caso ao jazz, un estilo musical onde séntese ben acollido.

O traballo premiado é un disco titulado “Inquietudes migratorias” está formado por dez cancións, oito orixinais e dous arranxos, un dunha canción tradicional asturiana e outro da canción número 78 de Alfonso X. A edición, producida por Acentral Folque, inclúe a obra fotográfica de Eutropio Rodríguez, cun libriño interior no que recolle o concepto do disco e a súa música, así como unha serie de textos de Susana Aríns, arredor dun mesmo concepto. Otero lembra que “orixinalmente é o trío de Pablo Sanmamed, que para este traballo chamáronme a min, e agora mesmo xa estamos sendo case un cuarteto”. E sobre o premio sinala que “evidentemente sempre que che recoñecen o traballo da gusto”.

Benxa Otero suliña sobre a súa boa relación co combo de Sanmamed que “con Iago xa teño traballado moitas máis veces e con Pablo, que é o líder do grupo, tamén. E certo que últimamente habíamos coincidido nun par de sitios e xa había un tempo que queríamos facer algo xuntos”. Seguindo coa cronoloxía da colaboración o mestre e músico lalinense lembra que “el (Pablo Sanmamed) estaba gravando este traballo ‘Inquietudes migratorias’. Xa había catro temas gravados pero faltaban outros catro e foi cando me convidou a ver si me apetecía tocar con eles e, claro, eu encantado. Son os tres grandes músicos e ademais grandes amigos, co cal para min foi todo un pracer”.

En canto a súa recente e fructífera relación co jazz, Otero explica que “estamos aí intentando. Si que é certo que eles me chamaron a min porque buscaban unha sonoridade diferente, un estilo tamén un pouco alonxado do jazz, pero ao final o que importa é estar cómodo coa xente coa que tocas e tocar con estes tres musicazos é unha gozada. Son boísimos e ademáis son boa xente no sentido de que te acompañan e te levan dunha maneira moi sinxela”. O músico dezao contribúe na obra premiada con instrumentos como o oboe ou o corno inglés para darlle outro colorido ao producto final.

Definir o disco galardoado nos Premios Martín Códax da Música é para Benxa Otero moi doado: “Para min é un pouco que vendo do jazz é unha obra que busca abrirse un pouquiño, busca novas sonoridades e novos ritmos. Dalgunha maneira explora novas vías e non só pola incorporación do timbre do meu instrumento, que é bastante allea ao jazz, pero tamén polos ritmos que toca porque colle melodías populares e moitas son composicións de Pablo, que é unha persoa súper eclética aínda que leva tocando o jazz toda a vida está moi cercano á música clásica contemporánea e a música tradicional E claro, todas esta mixtura da un resultado moi particular e moi personal que penso que é o máis interesante deste traballo”.

Os amantes da música terán nun breve espazo de tempo comprobrar o ben que mixturan os instrumentos de Benxa Otero na súa colaboración con Pablo Sanmamed Trío. “Seguimos traballando xuntos. De feito, en principio, estaremos en Lalín o vindeiro 22 de xuño no Casino. Xa pensamos en posibles novos temas para gravar e seguir facendo cousas xuntos”, remata o mestre e músico premiado.

