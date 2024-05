La Festa do Salmón celebra su medio siglo con 5.000 pinchos en la degustación popular

A Estrada celebra hoy las bodas de oro de su Festa do Salmón, el evento gastronómico por excelencia de la capital de Tabeirós. Lo hará con la distribución de 5.000 pinchos –en 2.500 barquetas de dos variedades cada una– en la degustación popular del plato protagonista. Esta se abrirá a las 13.00 horas en el Novo Mercado, por vez primera sin las largas colas de años anteriores gracias a la venta anticipada de los tickets.

Festival Folclórico do Salmón, con Tequexetéldere como grupo afitrión. / Bernabé/Lucía Abeledo

El programa festivo –que ayer tuvo en cartel Raid Hípico do Salmón, Festival Folclórico do Salmón, Salmón Rock o nueva sesión de tapeo– arrancará con baile, de la mano del Trofeo Sondodance, en el pabellón Coto Ferreiro. Cerca, en la Fundación de Exposicións de Congresos y desde las 10.00 horas, arrancará el GastroTur do Ulla. Desde las 11.00, demostración de formación de árboles en la Expo Bae de la Sala Abanca, con Juan María Calvo Roi. Y a las 12.00 llegará la parte más institucional de la fiesta, en el Teatro Principal, con el pregón de Luis Ferro Pego y la imposición de las insignias Salmón de Ouro al propio pregonero, al músico Simón Couceiro y a Argentinos Burguer.

A las 13.30 horas el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, realizará una visita a la Festa do Salmón, acompañado por el conselleiro de Cultura, José López. A esa misma hora arrancará en este entorno el concierto de la BigBand Carlos Barruso. Los tickets para la degustación popular podrán retirarse también en la propia fiesta, para saborear el plato protagonista en el interior de la plaza o en las mesas exteriores.

La tarde acabará también con música, en este caso de la mano de la Coral Polifónica Estradense, que ofrecerá su tradicional concierto a las 19.00 horas.