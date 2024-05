As bisbarras ondean a bandeira da lingua

Logo dunha semana na que nos centros educativos celebraron ducias de actividades arredor da lingua galega, a xornada de onte foi a data elexida por coletivos e institucións oficiais para programar actos para reivindicar as mil primaveras máis para o idoma.

Un deles tivo lugar na Estrada, coa tradicional ofrenda floral diante do monumento dos irmáns Valladares e o posterior pregón, que este año foi encargado á xornalista de FARO Ana Cela Neira. A redactora do decano reivindicou a figura de Avelina Valladares e pedíu para ela o protagonismo nun vindeiro Día das Letras Galegas. “Ela tamén escritora do rexurdimento, tamén foi autora que empregou o galego e, ademais, unha das primeiras mulleres en escribir artigos de opinión en prensa. Tiña, como seu irmán Marcial, ao seu favor ter nacido nunga familia didalga, con acceso a unha educación moi afastada da que podían soñar as súas vecinas da parroquia de Berres, pero iso non lle resta mérito á súa sensibilidade para co galego nin valía á súa elección, hai 200 anos, de que aquela lingua que falaba a xente do común era tamén idioma para a literatura”, dixo, desde o palco da música da alameda.

Cela falou de “sentimento”, de “identidade” ou das “emocións”que percibimos cando escoitamos o Himno Galego e, volvendo á figura de Avelina Valladares, lembrou que desde que se oficializou esta data foron recoñecidos 58 homes e solo seis mulleres, incluindo a Luísa Villalta. Nun acto presidido polo alcalde, Gonzalo Louzao, e con presenza de membros da corporación municipal e de numerosos veciños, tivo que ser trasladado ao palco desde os xardíns municipais pola chuvia.

Festival no CEIP Villar Paramá / Cedida

Sen sair da capital de Tabeirós, o CEIP Manuel Villar Paramá celebrou antonte seu festival das Letras Galegas, con actuacións nas que houbo bailes, monicreques, ou teatro, nunha xornada que rematou cos rapaces cantando Os Pinos. E no CEIP do Foxo o alumnado deseñou un mural sobre Luísa Villalta. Tamén se escoitou o podcast da emisora de radio escolar Foxo Nas ondas, intre no que se coñeceu que o centro resultou galardonado no VI Concurso de Podcast-Radio na Biblio. Os 1.250 euros do premio irán para a melloras no equipamiento e infraestructura da emisora.

En Lalín os actos oficiais do día limitáronse a un pasarrúas protagonizado pola Asociación Cultural Carballo da Manteiga. Durante este mes si se pode ver la biblioteca municipal a exposición gráfica Viaxe polo metaverso con Luísa Villalta, cedida ao Concello pola Xunta.

Nenos do colexio do Foxo. / alfonso loño

En Trasdeza a música, o deporte e a creación foron os principais protagonistas da xornada. No campo da Gandareira, da Bandeira, como cada 17 de maio nos últimos anos, celebrouse un torneo feminino de fútbol 7. Participaron dez equipos e houbo una recollida de alimentos non perecedoiros que serán doados aos servizos sociais municipais.

No mosteiro de Carboeiro tivo lugar un espectáculo musical que encheu o recinto. Participaron o Orfeón de Voces Graves de Arousa, a Coral Polifónica do Casino do Carballiño e o Coro Vales Mahía. Comezou cunha homenaxe a Carmen Lucía Pérez Lista, integrante da coral trasdezá, falecida en marzo.

Presume de lingua

Na casa do concello entregáronos os premios da primeira edición do certame Presume de Lingua. Coa presenza dos mozos creadores dos 20 traballos presentados ao concurso, ademais do visionado dos mesmos, deuse a coñecer os vídeos premiados.

Así, tendo en conta o voto ponderado do xurado e os “gústame” na conta oficial de Instagram do Concello, o traballo gañador foi O misterio das Letras Galegas, autoría de Candela Agra Otero, que recibe 200 euros.

Pasarrúas de Carballo da Manteiga en Lalín. / alfonso loño

O segundo premio recaeu en Sí, somos galegas, de Samara Vidal Franco (100 euros) e o terceiro, dotado con 50 euros, foi para Sandra Iglesias González, por Aínda que nos odien. Os premios consisten en vales para consumir en establecementos do municipio, tanto do comercio como da hostalería.

No acto interviron a concelleira de Cultura, Mónica González, e a alcaldesa, Paula Fernández Pena, que agradeceron a participación de todos os que concursaron, así como da implicación especial do IES Pintor Colmeiro (todos os traballos presentados chegaron dende o alumnado das súas aulas).

Actuación do Coro Vales Mahía, onte, en Carboeiro. | // CEDIDA / alfonso loño

Pena , que tamén aproveitou a ocasión para parabenizar o premio Cineduca do Ateneo de Santiago polo traballo Onde está Luisa?, poñendo en valor a figura de Luísa Villalta, fixo tamén un recoñecemento especial en nome do Concello ao director do centro, Jesús Fernández Sulleiro, que deixa o instituto logo 23 anos, 13 deles de director.