A Estrada estrena escaparate de los atractivos turísticos, gastronómicos y deportivos del Ulla

A Estrada sube hoy el telón, en la Fundación de Exposicións e Congresos y en el marco de las bodas de oro de su Festa do Salmón, para un nuevo escaparate de atractivos turísticos, gastronómicos y deportivos de las tierras que baña el río Ulla. El salón GastoTur do Ulla arranca esta mañana en el recinto ferial, prolongándose hasta el domingo.

En este salón estarán presentes las diputaciones provinciales de Pontevedra y Lugo, el Cluster Turismo Galicia, Abanca, la Secretaría Xeral para o Turismo de Galicia y ADR Galicia Pontevedra Norte. Junto a ellos estarán los concellos de Antas de Ulla, Padrón, Vedra y Teo, además de una sección deportiva con la Sociedade Deportiva Río Ulla y el Clube Náutico de Agolada, junto a empresas como Disvea, Grupo Pernas Multicentro y Maremontesetas.

Aunque el GastroTur do Ulla abrirá sus puertas hoy a las 10.00 horas, será a las 17.00 cuando se realice el acto oficial de inauguración, a cargo del alcalde de A Estrada, Gonzalo Louzao Dono; el edil de Promoción Económica, Óscar Durán; la conselleira de Medio Rural, María José Gómez; el director de la Axencia de Turismo, Xosé Manuel Merelles; la diputada de Turismo de la Diputación de Pontevedra, Nava Castro; la diputada de Lugo Pilar García; el director de la Axencia Galega de Calidade Alimentaria, José Luis Cabarcos; el director de Banca Sectorial y Abanca Agro, Jesús Combarro y el representante del Cluster de Turismo Galicia, Cesario González.

La colaboración de Agacal en esta experiencia fructifica en la organización de actividades de carácter informativo y promocional sobre el consumo de productos gallegos de calidad diferenciada, incluyendo catas, jornadas técnicas, showcookings y degustaciones. De este modo, tendrán presencia 17 artesanos alimentarios gallegos que darán a conocer sus elaboraciones.

Así, entre las 12.00 y las 16.00 horas habrá un showcooking con productos de las tierras del Ulla. A las 12.30 se degustará foi artesano y a las 14.00 se sortearán dos lotes de productos gallegos identificados con el sello de Artesanía Alimentaria. Para las 17.00 está programadas Harmonías de chocolate con mel artesán y, a las 18.00, una cata comentada de queso artesano. Una hora después, a las 19.00, llegará el momento de conocer y degustar el requesón, también de factura artesana. A las 19.45 se sortearán otros dos lotes de productos.

En horario de mañana y tarde –de 12.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00– habrá taller de papel marmolado para todos los interesados, impartido por los artesanos María José Martínez y José Antonio Carrera, del taller @peixesapop. Es gratuito y requiere inscripción previa.

Pensando específicamente en los más pequeños, de 12.00 a 14.00 habrá elaboración de chapas artesanas y Memory das experiencias de calidade. Estas dinámicas regresarán de 16.00 a 17.30 y de 17.30 a 19.00.

La programación, sabrosa y variada, continuará a lo largo de todo el fin de semana, con el objetivo de conformar una exposición multisectorial que estrene una cita anual o bianual en la que el río Ulla sea el hilo conductor, con los sectores de gastronomía, turismo y deporte como protagonistas.

Casi 500 inscritos en la Ruta BTT do Salmón

Cerca de 500 personas –491 exactamente– formalizaron su inscripción en una nueva edición de la XXVI Ruta BTT do Salmón, que se celebra hoy y que organiza la Peña Ciclista Bikestrada, en colaboración con el Concello de A Estrada. La salida regresa en esta ocasión a la Praza da Feira y se fija para las 12.00 horas. Se trata de una marcha ciclo turística de carácter no competitivo y con un recorrido total de 40 kilómetros. s. El recorrido este año contará con dos modificaciones respecto a ediciones pasadas, obligadas por Patrimonio. Así, desde la Praza da Feira se baja por Os Chapurros, se recorre el entorno de la playa fluvial de Liñares cruzando el puente medieval, de ahí se va hacia Moreira y de ahí a Barbude. Aquí se bordea el castro hasta llegar al campo de la fiesta de Paradela y se continúa por las carballeiras de A Pina de Abaixo hasta llegar a la Aldea Grande de Paradela y es en este punto en el que se produce el primer cambio, ya que Patrimonio Natural no permite utilizar la zona de servidumbre del río. La segunda modificación llega de nuevo en el coto de Santeles, ya que no se permite hacer la travesía por la ribera del río y habrá que subir. La recta final del tramo será desde Cora, pasando por Toedo hasta llegar a Figueiroa por la Ponte dos Arrieiros, y de ahí de vuelta hacia A Cañoteira, donde estará la zona de meta. La ruta BTT no será la única actividad deportiva de hoy, ya que está programada la décimo tercera edición del Raid Hípico Festa do Salmón de Socade en el entorno de la playa fluvial. Asimismo, mañana se celebrará el tradicional Rafting do Salmón.Saldrá un autobús de la Praza da Constitución para iniciar el recorrido en Ponte Sinde. Por otro lado, dentro de la programación de la Festa do Salmón, la Sala Abanca inaugura hoy la Expo Bae, una muestra de bonsáis (11.00 horas). A las 20.00 llegará Carme, o musical en el Teatro Principal y el concierto de Broken Peach en A Farola fue suspendido.

Arrancan las jornadas de tapeo de salmón

Un grupo de hosteleros estradenses dieron en la tarde de ayer el pistoletazo de salida para unas jornadas de tapeo a base de salmón, que desembocarán el domingo en la degustación del día grande de la fiesta gastronómica por excelencia de A Estrada. De este modo, los primeros en servir pinchos de salmón fueron Andalucía con su “Sabor a mazá”, O paseo con “Ceviche ao paseo”, A Bodeguiña con “Mini burguer de salmón”, O Candil de Silvia con “Salmón con vinagreta de mostaza agridoce”, A Riala con “Mariola”, Velis Nolis con “Salmón mariñado con aneto”, Vasán con “Canelón de salmón gratinado con queixo San Simón”, Navegación con “Ensalada coffe fish de salmón” y Enredo con “Salmón Enredado”. Hoy coincidirán locales del primero y el segundo turno de estas jornadas, de manera que se podrá degustar la propuesta de 19 establecimientos diferentes. Se suman a los anteriores O Lar, Oasis, Samaná, A Lacena de Chucha, Ananás, Regenjo, Amadeus, Café Central, Eureka y Faladoiro.