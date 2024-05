Cruces entrega bolsas e manteis polo Día das Letras

O Concello de Vila de Cruces súmase á celebración do Día das Letras Galegas, que este ano se adica á escritora Luisa Villalta, falecida en 2004. O goberno de Xuntos polo Noso Concello entregou a todos os comercios do municipio unha bolsas de tela coa imaxe da poetisa e narradora, que poderán entregar os negocios aos clientes que fagan compras. Ademais, tamén se repartiron manteis individuais para os establecementos hosteleiros do municipio coa imaxe de Villalta. É unha iniciativa que vai contribuir a difundir o seu legado.