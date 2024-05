“Cómpre unha gran plataforma do libro galego con ‘eBook’, audiolibros e o libro en papel”

Hoxe celébrase o Día das Letras Galegas, unha xornada de louvanza da lingua e da cultura galegas na que os editores en galego levan anos pedindo que se convirta no Día do Libro Galego. Manuel Núñez dirixe dende Silleda Edicións Fervenza, unha editorial que medra ano a ano de xeito productivo.

–Pagou a pena iniciar esta aventura editorial en galego?

–Por suposto. Si, claro. Na parte económica, mantémonos, sobrevivimos. Pero se falamos da parte máis emocional, de satisfacción do traballo que fas e demais, esa parte evidentemente é a que pagaba a pena e por iso estamos traballando e nos seguimos mantendo. Dende que empezamos ata agora hai moita diferenza. Dende os libros que sacamos nos primeiros anos e os últimos, tanto en cantidade, en número de exemplares, como en calidade hai moita diferenza. Os primeiros libros eran máis sinxelos, sen tanta calidade de material son moi distintos aos que facemos actualmente. Nese sentido mellorou moitísimo. E logo, en canto a cantidade de exemplares publicados tamén. En porcentaxe pódoche dicir que falamos dun 70% máis de cantidades de exemplares publicados nos últimos cinco ou seis anos cos cinco ou seis anos primeiros.

–Pensa que o Día das Letras Galegas cumpre o seu obxectivo?

–Eu penso que a promoción do galego non se debe facer únicamente os 17 de maio. Non debemos ter esta xornada como referencia para a promoción dos nosos libros. Isto ten que ser permanente, ten que ser todos os días do ano. Teñen que estar con redes sociais, con vós, os medios de comunicación e os organismos oficiais cunha promoción permanente no tempo, non puntual no Día das Letras Galegas. A xornada está ben como celebración pero non podemos pensar que a promoción do día ou da semana ou incluso do mes de maio como promoción do libro galego é bastante. Isto ten que ter continuidade no tempo nos 365 días do ano.

–Canto pode afectar a edición o feito de que o número de galegofalantes xóvenes diminúa?

–Prácticamente nós case todo o que publicamos que é en galego e a maioría das editoriais que hai en Galicia nun porcentaxe moi alto é galego o que publican. Seguramente cando se fan estatísticas moitas delas fanse a nivel nacional ou incluso a nivel galego. Durante a pandemia dicíase que se vendían moitos máis libros, que había moitos máis lectores e que se incrementara a porcentaxe de libros vendidos. Pero habería que analizar se eses libros vendidos –que pode ser certo– incidían no que se vendían, en galego ou en castelán. Os libreiros moitas veces temos medo de dicir que un se vende máis ou menos que outro exemplar. E aí saíran cifras de que se incrementaran nun porcentaxe moi alto a venda de libros. Se chegamos a analizar qué libros se vendían, posiblemente ese gran incremento puido ser ao millor en castelán e non en galego. Porque falando con outros compañeiros editores sempres saen comentarios de “que tal?”. E o comentario de todos sempre é o mesmo, o que che comentei ao principio: aguantando e sobrevivimos.

–Cal é a solución a este probleme estructural da lingua?

–É difícil. Penso que a promoción moitas veces conxunta e incluso unha posible plataforma do tipo de Amazon podería ser unha boa medida. Os lectores que hai, que sabemos que non son moitos, en xeral, de libros, non son o 50 por cento da poboación. É unha porcentaxe bastante inferior, son lectores que teñen acceso ás redes sociais e a internet. As compras xa chegan a facelas por eses medios. Entón, en Galicia non existe aínda que como no noso caso temos a nosa páxina web pero non podemos competir en promoción. A nosa páxina web é igual cá de Amazon, o problema é a promoción e a cantidade de exemplares que temos para poidan chegar ao público. Ese público tería que entrar nas distintas editoriais, ver o que temos co que ten de perda de tempo, mentres que se vas a Amazon tés todo a man. A maioría en castelán, inglés e outros idiomas. Esa gran plataforma para poder competir con estas grandes empresas como Amazon pero exclusivamente en galego podería ser unha solución moi axeitada.

–Que lle parecen a expansión do libro electrónico ou sair fora para aproveitar as grandes colonias galegas espalladas polo mundo como novos nichos de negocio?

–Por suposto que son moi boas ideas. O libro electrónico é algo que non existe en Galicia. No noso caso, por exemplo, estamos preparando varios libros electrónicos para poder vendelos. No caso dos eBooks estamos tamén preparando varios exemplares e incluso os primeiros audiolibros que imos a facer nós e un dos poucos que hai en Galicia. Non hai demanda porque non hai oferta. O que pasa e que a inversión é bastante elevada e o retorno económico vai a ser moi pouco porque hai que facer moitas cousas, que é o complicado cando é unha soa persoa a que o fai. Por eso falaba antes que cómpre unha gran plataforma do libro galego onde poidamos ter pois eBook, audiolibro e todo o libro en papel.

–É optimista ao respecto?

–Hai que loitar e apostar moito para ter un retorno económico de momento para manterse. Para facer grandes proxectos non, ao menos que un se arrisque como facemos moitas veces nós mesmo. Co tema dos eBook ou os audiolibros sería unha aposta en principio individual e nun futuro non estaría mal que fose algo máis colectivo en colaboración coas propias librerías por exemplo. Pero non hai que deixar de lado o traballo de base nos colexios ou dos contacontos tanto na escola como nos concellos nas bibliotecas ou nos centros culturais.

