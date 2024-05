Más de 4.200 hogares están formados por parejas sin hijos

El 15% de los hogares de las dos comarcas están formados por una pareja sin hijos. Son más de 4.200 de los existentes en Deza y Tabeirós-Montes, según el último balance del Censo de Población y Viviendas elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este informe permite conocer distintas variables acerca de las condiciones de vida de los ciudadanos, pero también otros pormenores como la estructura de los hogares en lo que respecta a los niveles de formación, inclusión en el mercado laboral o número de pensionistas en cada unidad residencial.

En el estudio sobre las parejas que han optado por no tener descendencia no figura Dozón. Según este censo en el término municipal de lalinense constan un total de 7.971 hogares, de los que 1.164 están formados por una pareja sin hijos. En Silleda son 513 de sus 3.504 y 351 de los 2.328 de Vila de Cruces. En el caso de Rodeiro son 90 las parejas que comparten una vivienda sin que hayan tenido descendencia dentro de un censo absoluto de 921 hogares. En Agolada el informe estadístico constató que existían 1.155 hogares, de los que 177 corresponden a parejas sin hijos. Hasta 1.302 son en A Estrada, donde figura un parque de hogares que asciende a 7.788. En Forcarei son 321 sobre un total de 1.536 y en Cerdedo-Cotobade se constató que hay 381 inmuebles ocupados por una pareja sin hijos sobre un registro absoluto de 2.379.

La baja natalidad es uno de los problemas de las sociedades occidentales, aunque en España y en Galicia es una cuestión que afecta incluso a la organización de las estructuras sociales. El envejecimiento de la población se acentúa, también en las comarcas, situando a la atención sociosanitaria como una de las prioridades de las administraciones públicas en la distribución de sus recursos económicos. Las residencias y centros de día existentes en los ayuntamientos del área son insuficientes para acoger a los centenares de personas con discapacidad cuyos familiares no pueden prestarle una atención de calidad, en muchos casos, por no ser capaz de compatibilizarlo con su vida laboral. La Ley de Dependencia tampoco ha resuelto la atención a los mayores, con largas e intrincadas tramitaciones. El coste de una plaza pública es inviable para muchas economías familiares. Sea esta o no la razón, lo cierto es que según este informe estatal en las comarcas hay en torno a 4.500 personas mayores de 65 años que viven solas, algo más del 15 por ciento del total de hogares. Ellas son mayoría, con 2.790, sin contar con los registros del término municipal de Dozón. La relación de personas mayores de 65 años que viven sin un acompañante en sus casas por concellos es la siguiente: Lalín (978), Silleda (468), Vila de Cruces (417), Rodeiro (180), Agolada (312), A Estrada (1.014), Forcarei (393) y un total de 465 en Cerdedo-Cotobade.

En otro orden de cosas, el INE exploró otras cuestiones como la situación en la que están los hogares, sea en alquiler o en propiedad. Los inquilinos que tienen un inmueble en propiedad suponen, según este estudio, el 43 por ciento del total, o lo que es lo mismo [en este caso sí se incluyen los nueve ayuntamientos de las comarcas] 20.301 hogares. Otros casi 6.000 figuran bajo un régimen de tenencia no definido y los que sus moradores pagan una renta por su ocupación no llegan a los dos millares. Lalín es, a tenor de estos datos, el ayuntamiento donde más sobresale el alquiler en términos porcentuales y son seis de cada diez, dos puntos más que la media del área.

La cabecera comarcal dezana es también la que muestra una población menos envejecida y su media de edad es de 47,4 años. Silleda (48,4), Vila de Cruces (52,9), Rodeiro (54,3), Agolada (56,7), Dozón (55,2), A Estrada (49), Forcarei (56,2) y Cerdedo-Cotobade (51,8) completan este listado.

A Estrada tiene el mayor índice de universitarios

El 24,5 por ciento de los estradenses cuenta con estudios superiores, situándose este ayuntamiento a la cabeza de las comarcas, ranking que cierra Dozón, con el 12%. El Censo de Población y Viviendas concreta que el porcentaje de lalinenses con un nivel formativo más avanzado está en el 22, un punto menos que lo que acontece en Silleda. En Vila de Cruces la media es del 17,5 por ciento, el 13 en Rodeiro y el 15,7 en Agolada. Forcarei se mueve en unos índices muy semejantes a los que muestra Vila de Cruces, con el 17,8 por ciento de sus ciudadanos con estudios superiores. En Cerdedo-Cotobade la media está en el 22,1 por ciento.

Nacidos en el extranjero

Otra de las variables que estudió el departamento estatal de estadística tiene que ver con el lugar de nacimiento de las personas que residen en cada uno de los nueve municipios de la zona. Estamos hablando de dónde proceden, no que en la actualidad mantengan una nacionalidad que no sea la española. Lalín emerge como el territorio en el que los nacidos fuera de España tiene un mayor peso sobre el total de su padrón municipal y supera ligeramente el 13%. Por detrás está Silleda, con casi el 11 por ciento, mientras que tanto A Estrada como Forcarei rebasan por poco el siete por ciento. En Vila de Cruces son el 5,5 y el 6 por ciento en Rodeiro, mientras que en Agolada y Dozón son el 3,5 y el 2,8 en cada caso. Por último, en Cerdedo-Cotobade representan el 6,2 por ciento de su censo municipal.

