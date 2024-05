Un ‘show’ ecuestre con águilas y perros checoslovacos pondrá el broche final a la Semana Verde

El programa ecuestre de la Feira Internacional Abanca Semana Verde de Galicia incorpora novedades en su 46ª edición, que se celebrará del 30 de mayo al 2 de junio en Silleda. Una de las más destacadas es Paco Martos Horse Show, un espectáculo para toda la familia en el que participa una veintena de animales, con caballos y ponis, pero también águilas y perros checoslovacos, que interactúan con la manada y con el ser humano realizando magníficos ejercicios en completa libertad y dejando que muestren la belleza de su naturaleza.

Es un show basado en el absoluto respeto hacia los animales y en el vínculo y la voluntad del animal de colaborar con su conductor, Paco Martos, a través de la comunicación y la complicidad. Incluye siete números muy dinámicos de doma en libertad que combinan la doma de alta escuela con ejercicios tan arriesgados como la posta húngara, en la que el jinete cordobés subirá a dos caballos al mismo tiempo con un pie en el lomo (protegido) de cada uno de ellos.

En todos los números la emoción y la elegancia se mezclará con momentos divertidos y otros trepidantes, además de gran cantidad de sorpresas que lo hacen único en el mundo y que culminarán con una impresionante puesta en escena de trece caballos en libertad. El espectáculo tendrá una duración de hora y media y se desarrollará entre las 18.30 horas y las 20.00 horas del domingo 2 de junio, último día del certamen. Será el broche final al programa de la Semana Verde de Galicia 2024.

El certamen contará también con otras propuestas ecuestres durante el fin de semana, días 1 y 2 de junio. En ellas tendrán un papel protagonista los caballos de pura raza galega. Así, tras años sin celebrarse, se recuperará una vistosa actividad, una promoción de la rapa das bestas que llevará a cabo la Asociación de Criadores de Cabalo de Pura Raza Galega (Puraga). Para ello, se habilitará un curro en el que varios grupos de aloitadores de distintos puntos de Galicia donde se celebran rapas inmovilizarán una por una a varias yeguas del monte siguiendo técnicas seguras tanto para ellos como para los animales para luego cortarles las crines y las colas. De mano de esta asociación se sumará también el Concurso Morfológico Oficial Cabalo Pura Raza Galega, cuyas inscripciones todavía están abiertas.

Entre estas propuestas figura una exhibición de doma de alta escuela con trabajos de riendas largas pie a tierra y doma clásica con caballos de Pura Raza Galega perteneciente a la sección de doma de alta escuela de Galicia Dragóns de Santiago. Actividad que será copatrocinada por los fondos europeos Feader, Ministerio de Agricultura, Xunta de Galicia y Puraga. De mano de esta última también se realizará el taller Los cuidados del poni, que permitirá a los más pequeños cepillar, trenzar o pasear a la cuerda a ponis de razas shetland y mini shetland.

Pura Raza Árabe

Por otra parte, centrado en los caballos de Pura Raza Árabe y organizado por la Asociación Gallega de Criadores de Caballos Árabes (AGCCA), se celebrará el XI Concurso Internacional de Caballos de Pura Raza Árabe, denominado Galician Championship E.C.A.H.O Internacional C. En él se escogerán los mejores puro egipcio y español, hembra y macho, potra, potro, yegua y semental nacido en Galicia, así como el ejemplar con la más alta puntuación. Asimismo, se reconocerá la mejor cabeza, mejores movimientos y mejor presentador, amateur y profesional. El équido con mayor puntuación será merecedor del best in show, mientras que el primero entre los ganadores de las distintas categorías será el campeón absoluto. Además, también organizado por AGCCA, se celebrará un trail de primavera, consistente en superar pruebas de obstáculos como barras o puentes cometiendo el menor número de errores posible, tanto montados como a mano, y con diversas especificidades en función del nivel de dificultad.