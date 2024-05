Sergio Rey Dalama gaña o primeiro Premio Escolar de Livros de Cordel

O I Premio Escolar Internacional de Livros de Cordel, que organizan os institutos Marco do Camballón, de Vila de Cruces, e Rochael de Medeiros de Recife, de Brasil, xa ten gañador. É Sergio Rey Dalama, de 13 anos e alumno de primeiro de Secundaria no instituto de Cacheiras.

Este mozo presentou ao concurso un poema sobre o fútbol, Um dragão Campeão. O texto está escrito en portugués, unha lingua que cursa no mencionado instituto e que lle gosta moito, “porque é moi parecido ao galego”. Decidiu escribir sobre o fútbol, “porque no meu tempo libre xogo no SR Calo e o deporte, xunto aos videoxogos, é unha forma de diversión que adoro”. Este certame escolar ten como obxectivo valorar a poesía popular, vincular a tradición do cordel á historia de Brasil e de Galicia e, por outra banda, modernizar o libro de cordel e a oralidade en lingua galego-portuguesa, ademais de fomentar relacións entre escolares de Galicia e de Brasil.

Esta tradición do libro de cordel extendeuse dende o século XV ata o XX, e poñía a disposicion do público e colgados en cordas ou cañas publicacións en verso que recollían a tradición popular oral ou escrita.Nesta primeira edición do certame, Sergio Rey recibirá como regalo un presente cultural por valor de 50 euros así como 50 exemplares do seu libro, que será editado polo Clube da Lingua. Ademais, varios centos de exemplares serán enviados á escola brasileira que participou na organización do concurso.

Exposición

Por último, cabe sinalar que no IES de Cacheiras hai máis de 160 estudantes de lingua portuguesa, unha materia dispoñible desde primeiro de Secundaria a segundo de Bacharelato. No próximo ano vai ser ofertada tamén como primeira lingua estranxeira para o primeiro ano de ESO, e haberá na sección bilingüe Reforzo de Portugués Oral e Matemáticas en portugués. Dende este centro educativo explican que traballaron sobre a definición e a importancia da Literatura de Cordel, con versos e coa poesía narrativa, ademais de desenvolver un traballo que vai derivar nunha exposición sobre este tipo de libros”, conclúen.