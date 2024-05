Reparan la avería que dejó sin alumbrado público calles de A Bandeira varias noches

La avería de luz de las calles del entorno de la plaza Juan Salgueiro de A Bandeira quedó solucionada ayer. El fallo, que afectó a Rúa da Feira, Travesía de Vista Alegre y el primer tramo de Lourás, se produjo por las obras el jueves pasado, según el gobierno. No obstante, residentes en la zona sostienen que llevaban cerca de dos semanas sin alumbrado.

Todo parece indicar, señala el ejecutivo, que la avería se produjo el jueves 9 de mayo, “cuando por error se debió picar uno de los cables del tendido de la luz eléctrica”, que fue repuesto en la mañana de ayer. El Concello procedió a su reparación “en cuanto tuvo conocimiento” a través de esta Redacción, pues asegura que “ningún vecino de la zona avisó ni por teléfono, ni por Liña Verde”, sistema de comunicación que está teniendo “mucho éxito” entre la población y que remite de forma directa los avisos al programa Silleda é luz. Desde el gobierno se lamenta que nadie hubiera avisado antes, “ya que los operarios de la obra de la plaza, que trabajan de día, tampoco se percataron”.

Sistema provisional

El Partido Popular exigía ayer “la inmediata instalación de sistemas de alumbrado público provisional”, como había solicitado ya en febrero, para evitar problemas de este tipo mientras duren las obras en la plaza ferial. Su portavoz, Ignacio Maril, tilda de “inadmisible” esta situación, que achaca a “la habitual falta de planificación de las obras” por parte del gobierno socialista; y recuerda que ya se produjo una situación similar durante la reforma de la Rúa do Progreso de Silleda. Además, considera “surrealista” que diga que no tiene constancia del problema, “cuando es conocido por toda la vecindad y la propia alcaldesa reside en A Bandeira”. E ironiza con que la Liña Verde “debe estar desactivada o no miran mucho para ella”.